美副总统称美驻以使馆将于2019年底前迁至耶路撒冷

中新社华盛顿1月22日电 美国副总统彭斯当地时间22日在以色列议会发表讲话时表示，美国驻以色列大使馆搬迁计划将在未来几周内启动，使馆将于2019年底前从特拉维夫迁至耶路撒冷。

受美国总统特朗普委托，彭斯20日前往中东，他此行的主要目的是与地区国家领导人沟通美国在耶路撒冷问题上的立场。在抵达以色列前，彭斯已先后访问了埃及与约旦。

彭斯22日在讲话中重申了美国在耶路撒冷问题上的立场。他说，美国将始终与以色列站在一起，确保以色列的安全与稳定。他呼吁巴勒斯坦方面重回谈判桌。他表示，只要以巴双方同意，美国将继续支持两国方案。

另据报道，彭斯的讲话获得以色列总理内塔尼亚胡的积极回应。他表示，美国宣布承认耶路撒冷为以色列首都的决定是以色列历史上的重大事件。

不过，彭斯的讲话遭到部分阿拉伯政党议员的抗议。有议员在彭斯讲话开始前举起抗议标语，并与上前阻拦的安保人员发生争执，多名议员最终被带离现场。

去年12月6日，特朗普宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都，并启动美国驻以使馆的搬迁计划。此举遭到国际社会的普遍反对。12月21日，联合国大会以压倒性多数投票通过决议，认定任何宣称改变耶路撒冷地位的决定和行动“无效”。

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