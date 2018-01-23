美参议院两党通过临时支出法案 结束政府停摆

海外网1月23日电 据BBC1月22日消息，美国参议院共和党和民主党就联邦预算达成临时协议，美国政府将终止停摆状态。

据海外网此前消息，美国参议院未获得足够票数通过临时支出法案，联邦政府从1月20日零时起正式“关门”。1月20日，美国总统特朗普刚好上任一周年。

美国当地时间1月19日晚，美国参议院就为联邦政府提供资金至2月16日的短期预算案进行了投票，由于民主共和两党分歧巨大，这项法案未获通过，这意味着，在美国总统特朗普就任一年之际，美国联邦政府将因没有预算支持，陷入停摆状态。

当地时间周日(21日)，美国政府关门进入第二天，共和党与民主党仍相互指责，在结束僵局方面没有取得任何进展。特朗普当天想出一个“大招”，呼吁共和党人使用“核选项”(即共和党人利用手中“简单多数”的权力去修改议事规则)解决僵局。

综合CNN、美国中文网消息，美国国会参众两院21日下午恢复工作，但经历20日一天的徒劳工作之后，21日取得进展的可能性微乎其微，除非特朗普同意处理DACA计划相关法案确保70万梦想生未来的命运。但美国副总统彭斯明确表示，在政府重新开门之前不会重启“非法移民”问题的谈判。

21日下午，参院多数党领袖麦康奈尔敦促民主党支持短期支出法案，他说：“政府关门会在明天变得更糟，今天是结束的好日子。这次关门是一个重大的政治估计错误，不能继续下去了。”(综编/海外网 丁洋涛）

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