土耳其“敲山震虎” 意在摆脱西方掣肘

土耳其总理耶尔德勒姆２１日宣布，土耳其军队当天上午已越过叙利亚边境，在叙北部阿夫林地区展开军事行动，打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”，有意在该地区建立纵深３０公里的安全区，阻隔叙利亚库尔德武装与本国库尔德分裂势力之间的串联。

分析人士认为，土耳其在叙境内采取此次大规模军事行动，有“敲山震虎”的意味，既打击叙北库尔德武装，遏制分裂势力，又反制库尔德武装背后的支持者美国。

谋划已久

叙利亚持续动乱的局面下，土耳其早就提出在土叙边界建立纵深３０公里安全区，防止叙利亚北部边境地区库尔德武装力量渗透、影响土耳其。虽然没有得到美国的支持，土耳其并不愿放弃这个计划。

据报道，土耳其为这次代号为“橄榄枝行动”的军事行动进行了长达数月的准备。在土空军和炮兵部队支援下，预先在土叙边界北侧集结的叙反政府武装“叙利亚自由军”的１万多名武装人员首先对阿夫林发动攻击。土耳其军队随后进入该地区。

阿夫林位于叙利亚北部阿勒颇省，紧邻土耳其边界，由叙反政府武装“叙利亚民主军”的主要派别“人民保护部队”控制，当地居民也以库尔德人为主，却是孤悬于“叙利亚民主军”在叙东北部建立的主要根据地之外的一块飞地。

２０１２年，即叙利亚陷入内乱的第二年，叙政府军为收缩兵力以保护首都大马士革和其他重要城市，从阿夫林撤军。该地区随即落入“人民保护部队”之手。

极端组织“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克崛起之后，美国以反恐为名大力扶持叙利亚库尔德武装，土耳其库尔德分离组织一些人员也趁机进入叙利亚境内加入当地库尔德武装，企图通过分裂叙利亚达到“曲线建国”的目的。

软肋与绳索

本月１４日，美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟宣布，正在和“叙利亚民主军”共同组建一支新的民兵武装，以维护叙边境地区安全。就在同一天，土耳其总统埃尔多安宣布，将在“数天内”在阿夫林地区采取军事行动，打击叙境内“恐怖组织”。

美土两国几乎同时宣布上述消息，不仅是时间上的巧合，更凸显出两国在库尔德问题上的不同利益考量。美国希望通过在叙东北部建立所谓“边境安全部队”，一方面维持其在叙利亚的长期军事存在，另一方面则要在库尔德问题上牵制土耳其，防止土耳其在努力实现地区大国抱负的过程中与西方国家分道扬镳。

长期以来，库尔德问题一直是土耳其的一个软肋，也是西方国家拴住土耳其的一条绳索。虽然土耳其在经济发展水平和军事力量等方面在中东地区相当亮眼，但库尔德问题一直是威胁土国内安全与稳定的严重问题。

西方国家在利用库尔德问题对付土耳其方面可谓得心应手。一方面，西方国家以在北约框架内保障土耳其安全、考虑让土耳其加入欧盟等“口惠”，让土耳其为西方利益服务；另一方面，西方国家又长期向被土政府通缉的库尔德分离组织头目提供庇护，对土耳其频繁遭受恐怖袭击态度冷漠，还对土政府打击库尔德分离势力的行动说三道四，使得土耳其在处理库尔德问题时束手束脚。

力争摆脱束缚

埃尔多安当政以来，为实现土耳其的中东大国抱负、让土耳其在地区事务中发挥更大作用作出了巨大努力。

土政府深知，土耳其要想实现完全独立自主，就必须摆脱西方国家在库尔德问题上对土耳其的束缚。为此，土耳其必须变被动为主动，让西方国家在库尔德问题上失去着力点。

因此，尽管美国宣布要在叙东北部建立所谓“边境安全部队”，相当于公开宣示要把当地库尔德武装置于美国保护之下，但是土耳其依然如期发动“橄榄枝行动”。如果这次军事行动进展顺利，那么土耳其就将单方面启动在叙境内建立安全区的计划。

实际上，土耳其争取实现大国抱负的措施绝非仅此而已。为改变土耳其在中东的孤立状况、改善同周边国家关系，土政府多年前就推出了“零问题”外交政策；为改善同阿拉伯和伊斯兰国家关系，土耳其政府积极支持巴勒斯坦人的建国主张，并为此不惜牺牲它与以色列的关系；为在俄美之间实现平衡，土耳其与俄罗斯在叙利亚问题上展开合作，并打破常规斥巨资购买俄罗斯武器。

在去年６月发生卡塔尔断交风波之后，埃尔多安亲自出马在海湾阿拉伯国家之间进行斡旋，以争取阿拉伯民众对土耳其的好感。在美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都之后，土耳其召集伊斯兰合作组织成员国在伊斯坦布尔举行特别首脑会议反制美国决定，增强土耳其在中东事务中的影响力。

(责编：樊海旭、常红)