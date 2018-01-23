英国政府最大合同建筑商破产

日前，英国第二大建筑和服务提供商卡里利恩由于未能和债权机构以及英国政府达成共识，正式进入破产清算。

卡里利恩公司是英国政府最大的合同建筑商，承建了包括英国高铁二号线、曼彻斯特空港城等政府项目。此前，公司运作良好，2016年营业额高达52亿英镑，2017年7月时市值约10亿英镑（1英镑约合8.9元人民币）。

卡里利恩势头急转直下的原因众说纷纭。有人称是由于公司承建了过多高风险、低利润的政府项目，也有专家认为卡里利恩过度依赖政府合同，丧失了市场竞争力，甚至也有对冲基金做空之说。2017年，当外界公布消息，称公司累计债务达到15亿英镑时，其股价直线下挫。根据彭博社的图表，其股价在去年7月从每股近200便士断崖式下跌到50便士以下，进入2018年更是几乎跌至零。彭博社指出，2017年7月以来，卡里利恩损失了90%的市值。如今，在债权人拒绝向其追加贷款，英国政府也无法达成救助方案的情形下，公司无奈宣布破产。

总体而言，由于卡里利恩体量庞大，又与政府有着千丝万缕的联系，它的破产恐将造成三方面的影响。

首先，公共部门继续运转出现难题。卡里利恩承包了英国多达450个项目，负责英国约900所学校的送餐、保洁服务，同时也是英国铁路网第二大维护服务提供商。在得知卡里利恩破产清算后，英国内阁大臣召开紧急会议，商讨对策。内阁办公厅主任戴维·利丁顿表示：“当务之急是找到替代卡里利恩让核心公共部门继续运转的方法，而不是为一家商业公司的失败提供紧急援助。”

其次，大量员工将面临失业。卡里利恩公司在全球拥有4.3万名员工，在英国国内有员工约两万名。公司破产后，这些员工面临失业，而且还有一部分员工把钱投入了卡里利恩的养老基金中，而如今这个基金有约6亿英镑的亏空。戴维·利丁顿在接受电视采访时强调，为政府部门提供服务的员工会由政府来解决他们的工资。

最后，引起英国民众对私人公司运营公共部门，即公共服务外包政策的质疑。英国反对党工党领袖科尔宾在推特上表示，“卡里利恩的破产让我们清醒地看到，是时候该结束让私有企业在祸害我们的公共部门的同时从民众那里赚大钱了。”据披露，在去年7月已经得知卡里利恩出现利润危机的前提下，英国政府还将8个新合同给了卡里利恩。对此戴维·利丁顿解释说，本以为卡里利恩可以像“许多公司能够从危机中恢复过来”，并且如当时卡里利恩向政府承诺的那样他们可以解决钱的问题。

英国公共服务外包政策由来已久。前首相撒切尔夫人执政期间，曾推动改变政府在公共事业上的角色，推进民营化进程，此后私人资本逐渐进入了多个公共部门。目前，英国公共服务外包程度很高，甚至不少监狱都是由私人公司负责运营的。但正如此次卡里利恩的垮台一样，一旦负责某项公共服务的私有企业破产，便有引发公共危机的可能。不仅如此，还有专家指出，公共服务外包实际上是一种浪费钱的行为。私人企业在参与项目咨询、谈判特别是融资时的成本都相对较高，他们会把这部分成本摊在合同中，增加总体支出，最后还是让政府和纳税人埋单。

（本报伦敦1月22日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 22 版）

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