腊八节将至，1月22日，来自巴基斯坦、牙买加、埃塞俄比亚等国的江苏大学留学生走进镇江市和平路街道金山水城社区，与社区居民一起制作、品尝腊八粥，感受中国传统文化。图为留学生与腊八粥“合影”。

新华社发

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 03 版）

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