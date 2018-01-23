拉中全面合作正处关键期（国际论坛）

拉中合作为拉美实现创新性、包容性发展提供了一个极为重要的机遇

近年来，中国与拉美和加勒比地区国家在政治、经济、社会和文化等领域均建立了广泛而密切的联系。中国和拉美虽然距离遥远，但同属发展中国家，在国际社会中有着共同的理念和诉求，且具有极强的经济互补性，是天然的合作伙伴。拉美地区拥有6亿多人口，是一个潜力巨大的新兴市场。巴西、墨西哥、阿根廷等区域内大国一直同中国保持良性互动，中国与拉美国家之间的相互依存度不断提升。

当前，中国是拉美第二大贸易伙伴和主要投资来源国，在该地区发展进程中发挥着举足轻重的作用。不少中资企业扎根拉美，为改善当地基础设施作出了卓越贡献。可以说，拉中合作是新时期中国与发展中世界构建命运共同体的重要组成部分，是经济全球化大背景下的必然选择，为拉美实现创新性、包容性发展提供了一个极为重要的机遇。

高层交往为双方合作提供了有力保证。2013年以来，习近平主席多次访问拉美，中国和拉美国家领导人频繁会晤，体现了双方对发展拉中关系的重视，也见证了拉中合作进入新的历史时期。拉中论坛则为双方合作掀开了新的历史篇章。2015年1月在北京举行的拉中论坛首届部长级会议标志着论坛的正式启动，习近平主席出席开幕式并讲话凸显了论坛的重要地位。

事实上，在此之前，中国与拉美地区的巴西、阿根廷等国已在金砖国家、二十国集团等框架下展开合作。但拉共体成员国众多，与中国的合作水平也不尽相同，如何更好地同中国展开交流合作成为区域内所有国家共同关心的话题，拉中论坛因此应运而生。作为拉中合作最重要的平台之一，论坛将中国和拉共体内的33个国家紧密联系在一起，为开展全方位对话合作提供机制框架，也为拉中整体合作和双边合作注入新的活力。同时，拉美国家能够借此更好地融入全球市场，这也为世界经济发展作出积极贡献。值得一提的是，论坛坚持平等相待、合作共赢，必将促进拉中全面合作伙伴关系之路越走越宽。

毫无疑问，拉中论坛是拉中关系史上的创举，各方都对其抱有极高的期待。正在智利首都圣地亚哥举行的第二届部长级会议备受关注，会议将为深化新时期拉中交流合作建言献策、规划蓝图。

“一带一路”倡议为双方合作提供新的契机。这一倡议对于持续推动全球经济复苏具有非凡的重要性。对于拉美国家而言，参与“一带一路”建设，使其与自身的发展战略对接，促进互联互通，将进一步拉近拉中之间的距离，是一个宝贵的发展机遇。拉美国家可以借助这一跨越大洲的合作平台，从中国获取先进的技术和资金支持，完善本地薄弱的基础设施建设，促进能源、通信、交通等领域优化升级，从而带动地区经济发展。

对于拉美地区乃至全世界而言，中国都是最重要的经济体之一。在国际格局深刻调整的当下，拉中全面合作已进入关键时期。我们有理由相信，在拉中论坛等合作机制的带动下，中国将同拉美和加勒比国家共同谱写全面合作伙伴关系新篇章。

（作者为巴西亚太—中国研究所所长）

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)