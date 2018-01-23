世界需要时代领导力（钟声）

世界需要勇于直面问题、顺势而为、正确引导经济全球化走向的领导者，推动经济全球化的成果更好地惠及每个国家和每个民族

一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。”

施瓦布对“领导力”的呼吁，与2017年年会的主题一脉相承。一年前，世界经济论坛年会正是围绕“领导力：应势而为、勇于担当”展开讨论。中国国家主席习近平在年会开幕式上发表主旨演讲，为经济全球化和世界经济发展把脉开方，指明正确方向，提出中国方案。西方媒体评论称，中国以自身惊人的能量带动了其他国家发展，通过担当世界经济的鼓手角色，赋予世界经济节奏与韵律。

一年后，世界经济形势发生了变化，但反全球化和保护主义声浪仍令人担忧，经济全球化与自由贸易仍受到严峻挑战。重温习近平主席去年在达沃斯作出的一系列经典论述，对于探索经济全球化未来发展、构建世界经济新格局依然具有廓清迷思、点亮前路的重要意义。

“经济全球化曾经被人们视为阿里巴巴的山洞，现在又被不少人看作潘多拉的盒子”“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的”“搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气”……习近平主席的生动比喻之所以至今仍在各个国际场合被各国政要、国际机构负责人、专家学者反复引用、深入研讨，关键在于这些论述抓住了当下围绕经济全球化争议的要害：经济全球化在增大蛋糕的同时也使部分群体利益受损，但问题的关键不是经济全球化本身。畏首畏尾、回避问题的鸵鸟心态并不能解决问题，因噎废食而踩刹车挂倒挡更不可取，迫在眉睫的是要让经济全球化的正面效应更多释放出来，实现经济全球化进程再平衡。

来自达沃斯的中国声音久久回荡，也离不开一个现实：在经济全球化经受重大挑战时，中国正以实际行动创造推动经济全球化向前发展的积极因素。“一带一路”框架下，中国已同80个国家和组织签署共建合作协议，同30多个国家开展了机制化产能合作，在沿线24个国家推进建设75个境外经贸合作区，大大推动了贸易和投资自由化便利化；为解决制约全球化深入发展的资金匮乏和融资困难等问题，亚洲基础设施投资银行参与投资的基础设施建设项目达24个，涉及12个国家，贷款总额超过42亿美元，丝路基金已签约17个项目，承诺投资约70亿美元。美国彭博社评论指出：“一带一路”倡议为中国提出的经济全球化2.0方案奠定了基础，为正向引导经济全球化进程提供了可能。

此刻，不少媒体将2018年世界经济论坛年会喻为经济全球化与反经济全球化的“博弈场”，甚至对即将由此而生的风向不乏忧虑。其实，真理只会越辩越明，领导力在实践检验中彰显。2017年习近平主席在达沃斯发表的重要讲话给人以智慧启迪，鼓舞人们坚信“历史是勇敢者创造的”。世界需要勇于直面问题、顺势而为、正确引导经济全球化走向的领导者，推动经济全球化的成果更好地惠及每个国家和每个民族。

《 人民日报 》（ 2018年01月23日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)