人民网讯 据公共外交网消息，1月19日，由公共外交文化交流中心主办的“辉煌丝绸路·墨笔书千秋——中国书画艺术国际交流暨礼赠仪式”在北京国家会议中心举行。佛得角驻华大使塔尼亚·罗穆阿尔多、立陶宛驻华大使伊娜·玛邱罗尼塔、马尔代夫驻华大使穆罕默德·费萨尔、斯洛伐克驻华大使杜尚·贝拉，秘鲁、厄瓜多尔、苏里南、特立尼达和多巴哥等国驻华使馆临时代办，白俄罗斯、俄罗斯、菲律宾、古巴、哈萨克斯坦、几内亚、利比亚、墨西哥、密克罗尼西亚、毛里塔尼亚、委内瑞拉、西班牙、新加坡、希腊、伊朗、智利等国驻华使馆代表，以及多米尼加驻华代表吴玫瑰出席活动。中国外交部拉美司原司长、前驻玻利维亚和乌拉圭大使汤铭新，中国前驻巴基斯坦大使陆树林，中国前驻巴勒斯坦和巴林大使杨伟国，中国前驻伊拉克和沙特大使杨洪林，中国前驻印尼公使肖正荣参加活动。

公共外交中心会长马振轩致欢迎辞。他表示，汉字是世界上最古老的文字之一，以其字形、字音、字义的高度统一，具有了明显的直观性和表意性，也承载了更大的信息量和更高的阅读效率，是当今世界上信息量最大的文字符号系统之一。汉字字形优美、历史悠久、意涵丰富、使用广泛，其书写也成为了一种独特的艺术。中国书画是中华文化的瑰宝，是无言的诗、无行的舞、无图的画、无声的乐。希望借此活动能向国际友人传播中华书画艺术，增进中外文化交流。

中共中央对外联络部原副部长李北海致辞表示，中国传统文化伴随中华民族千年历史，书画艺术是传统文化的重要表现符号，也是最美的中国符号之一，从书画作品中可以领略到大自然的美好和灿烂。丝绸之路古已有之，在东西方文明交流交往历史中写下了重要篇章，也推动了东西方文化交融和经济一体化。

中国文化管理协会文化艺术人才委员会常务副主席、文化部文化艺术人才中心培训项目负责人刘长国致辞表示，数十国外宾同中国80多位功力深厚的书画家共同切磋书画技艺，一起交流中国传统文化，在对外交流和书画艺术发展史上都是一件盛事、一个壮举。相信中国书画艺术能够在推动构建人类命运共同体的美好未来中，贡献出独特的一份力量。

活动上，中国著名书画家徐红兵、杨宗霖、董玉新、高潭印进行了现场创作，演示了书法、水墨以及工笔画的创作理念和手法，并分别介绍了笔墨纸砚在书画艺术创作中的独特作用。在欣赏了中国书画家精彩的现场创作和对中国书画的介绍之后，与会驻华使节和外宾就中国书画艺术进行了交流发言。

佛得角驻华大使塔尼亚·罗穆阿尔多表示，在中国文化中书法的地位是无与伦比的。书法不仅仅是一种装饰性的艺术形式，更是一种自我表现和修养的手段，与诗歌有着同样的艺术地位，并被视为一种至高的视觉艺术形式。对于来自世界各地的客人来说，参加此次活动不仅是一种荣誉，一种乐趣，更是了解中国书法如何取得如此重要地位的绝佳机会，大师们对于墨汁研磨，笔法及力度规则的解释于我们极具价值。中国书画艺术是有着数千年历史的古老艺术形式，通过今天大师们的指导，我们对此获得了更深刻的理解。

立陶宛驻华大使玛丘利奥妮婕说，中国以墨为媒的精湛技艺，表达了中国精神的本质。立陶宛人与中国有着同样的诗意感觉，渴望自然、和谐、美丽和友谊。这就是观赏这些艺术不需要任何翻译的原因，因为艺术会直接耳语到我们的内心。2018年是立陶宛恢复独立100周年，使馆将在中国组织艺术展览、芭蕾舞、当代舞蹈和戏剧巡回演出、音乐会、电影周，诗歌翻译等活动。“琥珀之国”也将在丝绸之路倡议的帮助下，复兴和加强同其他国家的人文、思想和艺术的连通交流。

斯洛伐克驻华大使杜尚·贝拉认为，中国书画是各种独具匠心的组合，融入了历史和人物的演变，代表了每位大师的个人风格，也让我们感受到它与大自然的紧密联系——动物毛发制成的笔尖，树木树汁做成的墨水，通过人的智慧和天赋将大自然的力量转化成文字的力量，进而凝聚了人类共同的能量。优秀的书画作品用简约优雅的方式经受住了时间的考验，不仅在中国，也将在世界范围内继续广为盛传。

秘鲁驻华使馆临时代办哈伊美·卡萨弗兰卡公使表示，中国的书画艺术在世界非物质文化遗产中占有重要地位。今天的活动是一个让中国文化与世界各国的文化进行交流的很好的机会。通过这样的形式将中国文化推向世界，并且不断持续地进行下去是一件非常有意义的事情。

多米尼加驻华代表吴玫瑰说，多米尼加与中国被时间和空间的差距分隔千里，但中国人民为美丽的多米尼加的发展和繁荣作出了重要贡献。多米尼加是中国在整个加勒比地区第二大贸易伙伴，中国也是多米尼加在亚洲的主要贸易伙伴。中国提出的“一带一路”伟大工程的新概念，突出了文化的重要性，也将把中国文化推广至地球上最偏远的地方，给全球树立一个新的面貌。

活动上，公共外交文化交流中心会长马振轩、中共中央对外联络部原部长李北海、公共外交文化交流中心副会长曲真、中国文化管理协会文化艺术人才委员会常务副主席、文化部文化艺术人才中心培训项目负责人刘长国、西岸传媒董事长孟凡等中方来宾代表向各位驻华使节和外宾礼赠了文房四宝礼品和中国书画家精心创作的书画作品。书画家还指导各国来宾学习书法创作，各国来宾饶有兴致地研墨润笔、挥毫书写，体验中国书法的独特魅力。

(责编：杨牧、刘洁妍)