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特斯拉ModelX北京车友会上演精彩大“戏” 关爱残障失爱儿童

2018年01月22日11:54  来源：人民网
 
特斯拉ModelX北京车友会上演精彩大“戏” 关爱残障失爱儿童

美轮美奂的特斯拉ModelX灯光秀、热辣精彩的文娱表演、令人捧腹的戏剧演出、拿到手软的随手大礼……1月20日，第二届特斯拉ModelX北京车友会（TXC）年会在达美艺术中心举行，一群热爱生活、热爱科技、团结互助、英俊潇洒、靓丽高雅的特斯拉车友们欢聚一团，共迎新春，畅想未来。

特斯拉ModelX北京车友会秉承自己年会自己办的原则，由16位车友自编自导自演的大戏《群里的游戏》更是展现出集体的智慧与力量，为现场带来阵阵喝彩声和欢笑声。这场神秘大戏在开演之前就攒足了人气，甚至有打飞的回来看戏的车友，大戏在极富震撼力的开场大片展开，以人气美剧为蓝本改编而成，将群里的游戏与美式大片相结合，配上当下流行语台词笑果十足，现场的红包雨更是将台上台下互动气氛推向高潮。芭蕾舞《睡美人》，民谣作品《盛夏》和《告诉远行的少年》等，纯净的声音、抒情的演绎打动现场嘉宾。

当现场大屏幕播放出仁育苑残障失爱儿童的集体合唱时，现场安静了下来，画面最后定格在孩子们的满面笑容上，给大家带来一阵暖流。从2017年5月20的车友活动结缘到之后的每个月物质资助，TXC用实际行动默默关爱着这群孩子们，做着让人暖心的事。

 

 

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)
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