原标题：多边主义：前行步伐势不可挡

新华社北京１月２２日电 特稿：多边主义：前行步伐势不可挡

新华社记者杨定都 朱东阳 刘晨

一年一度的世界经济论坛达沃斯年会召开之际，论坛发布《２０１８年全球风险报告》，对民族主义和民粹主义政治抬头所导致的贸易保护主义兴起表示担忧。

美国总统特朗普计划在本届年会兜售“美国优先”政策。而过去一年，美国一再“退群”，伤及多个国际多边经济、安全机制，多边主义遭遇逆风。同时，欧洲多国狭隘民族主义抬头，孤立主义、保护主义思潮涌动，也给多边主义发展带来挑战。

尽管如此，国际权威人士依然坚定认为，多边主义是世界发展的必然选择，在２０１８年必将继续迎着逆风前行。

逆风何来

美国普林斯顿大学教授罗伯特·基欧汉认为，美国政策调整给多个国际机制造成压力，是２０１７年全球治理领域最大的特点。多边主义遭遇挑战，最直接的表现就是美国接连退出跨太平洋伙伴关系协定、气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织，还威胁退出北美自由贸易协定和伊朗核协议。

对多边主义的质疑，其实源于美国等发达国家内部政治环境的变化。一些欧美国家出现民粹主义运动，一些中产阶级和草根民众认为全球化损害了他们的切身利益，因此反对以国际共识为基础、反映各方利益的多边主义，强调本国利益至上。

西方民粹主义运动兴起，难道是多边主义的错？答案是否定的。

事实上，从联合国到欧盟，从世界贸易组织到国际货币基金组织、世界银行，这些多边机制对保障世界和平、促进各国发展的作用有目共睹。在它们共同构筑的国际秩序中，大部分国家稳定发展，民众生活日益改善，尤其在发展中国家，数以亿计民众得以脱离贫困、战争和苦难。

而反多边主义政治的抬头，究其原因是这些国家内部政策严重失衡，试图通过“栽赃”多边机制为自己找替罪羊。

基欧汉为《外交》杂志撰文指出，西方精英从全球化和多边主义中获益，却忽视了反哺普通民众，不注重对不适应全球竞争、甚至失去工作的民众提供保障，导致西方社会贫富差距扩大，激起中产和工人阶层的反对。

新的活力

多边主义虽然近年来遭遇逆风，但在全球经济和政治力量对比的重要调整中，正在获得新的发展动力。

２００８年国际金融危机以来，西方发达国家经济发展受挫，特别是美国增长放缓，其相对优势进一步缩小，领导世界的信心与能力遭到削弱。美国开始更多地考虑成本和收益，转向以美国利益为先。

英国《金融时报》首席经济评论员沃尔夫认为，“他们（美国高官）喜欢双边主义胜过多边主义；比起基于制度的合作，他们更喜欢单方面行使美国权力。”

另一方面，以中国、印度、巴西、俄罗斯和南非等“金砖国家”为代表的新兴市场和发展中国家群体性崛起，综合国力增强，在国际事务中的影响力显著提升，在全球主要多边机制中发挥更大作用，给多边主义带来新的活力。

中国人民大学国际关系学院教授陈岳认为，以美国为首的西方大国确立的国际秩序，没有充分考虑发展中国家和新兴大国的要求。经过战后７０年的发展，其不合理与不完善之处逐渐凸显，对其进行相应调整与改革势在必行。

继续前行

历史和现实都告诉我们，狭隘民族主义、保护主义是死胡同；多边主义是维护和平、促进发展的有效路径。

历史是最好的教科书。上世纪２０年代末至３０年代初，美国遭遇大萧条。其间，美国政府出台“斯姆特－霍利法案”，提高原材料进口关税，导致美国出口急剧下降，成为美国难以走出大萧条的原因之一。沃尔夫指出，大萧条已经让狭隘的民族主义和保护主义名誉扫地。

当今世界，人工智能、移动物联网等新技术正在催动产业转型，世界经济深度调整，技能焦虑日益普遍。值此当口，世界各国都应从１９２９年爆发的大萧条中吸取教训。

维护和发展多边主义，是应对当今全球挑战、解决当前世界难题的必然选择，也是历史发展的潮流。

顺应世界大势，中国坚定不移地支持和维护多边主义。随着中国持续发展，中国支持多边主义的力度也越来越大。联合国秘书长古特雷斯说，“中国已成为多边主义的重要支柱，而我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体。”

实际上，中国提出的“一带一路”倡议，已成为世界各国共商共建共享的重要多边合作平台；中国参与发起的上海合作组织、金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行等新型的多边机制，完善和补充了现有国际制度和秩序，为多边主义合作注入更多更新活力。

“在分化的世界中打造共同命运”，本届达沃斯论坛年会主题不仅指出了挑战和问题，也道出了远景与期待。人们相信，国际社会能够集众智，聚众力，让多边主义获得源源不断的前进动力，推动世界共赢发展。

(责编：冯粒、袁勃)