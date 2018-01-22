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东日本地区普降大雪　交通事故频发 

2018年01月22日21:44  来源：新华网
 

新华社东京１月２２日电（记者 姜俏梅）受低气压影响，日本东部地区２２日中午开始普降大雪。截至发稿时，大雪已造成数百起交通事故，多条列车线路停运，２５０个航班被取消，１６人因雪天路滑不慎摔倒受伤。

当天，日本气象厅时隔４年对东京都２３区发出大雪警报，提醒大雪可能导致公共交通混乱，呼吁市民尽量减少外出。

截至当地时间２２日下午６时，东京八王子市积雪已超过２１厘米，东京都中心地区积雪１３厘米。据日本警视厅统计，从下午４时半到６时半两小时内，因大雪发生的交通事故共计３９９起。

受大雪影响，小田急电铁的特快列车从２２日下午开始全线停运，东武铁道的特快列车大部分也停运，山手线、京滨东北线、东海道线和东北线等东京地区大部分线路都减少了发车班次。此外，东海道新干线东京至热海路段降速运行；东名高速公路部分路段封闭。航空方面，以东京羽田机场为首，全国共计２５０个航班被取消。

日本气象厅预计，东京地区的大雪将持续至２３日凌晨，积雪将持续增加。随着低气压向东北部临太平洋一侧移动，预计２３日至２４日日本东北临太平洋一侧和长野县积雪将超过４０厘米。

气象厅还预测，２３日日本还将迎来入冬以来最强寒流袭击，北陆和北海道地区将遭遇强风和暴雪天气。

(责编：燕勐、袁勃)
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