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第３０届非盟峰会系列会议聚焦反腐 

2018年01月22日21:11  来源：新华网
 

新华社亚的斯亚贝巴１月２２日电（记者王守宝 陈晨）第３０届非盟峰会系列会议２２日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非盟总部举行，会议将重点关注非洲国家的反腐败问题。

本届非盟峰会的主题为“赢得反腐败斗争的胜利：一条非洲转型的可持续之路”。非盟委员会主席法基表示，将反腐作为今年非盟峰会的主题，是因为非洲大陆腐败现象日益严峻，对于经济发展、社会融合、政治秩序造成了破坏。

法基说，我们并不仅仅是喊口号，反腐败也不会是短期的行动，非洲各个国家都应该承担起打击腐败的责任。

法基表示，本届非盟峰会还将关注非洲农业、交通、法律、政府管理和金融等方面的问题。

本届非盟峰会系列会议将持续至２９日，常驻代表委员会会议将于２２日至２３日召开，执行理事会会议将于２５日至２６日举行，非盟峰会将于２８日至２９日召开。

(责编：燕勐、袁勃)
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