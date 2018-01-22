新华社北京１月２２日电 （全球热点）默克尔组阁努力获突破

新华社记者

德国议会第二大党社会民主党（社民党）２１日在波恩召开特别党代会，同意与总理默克尔领导的联盟党开展正式组阁谈判。媒体解读，同意谈判基本意味着两党已谈妥主要条件，有望组成“不左不右”的联合政府，解除德国政坛剧震风险。

分析人士认为，当前欧洲民粹主义兴起，中左与中右政治势力同时受到冲击，迫使原本不愿妥协的社民党低头。两党开展结盟谈判，对处于多事之秋的欧洲而言，是个有利稳定的好消息。

【新闻事实】

在当天的党代会上，６４２名党代表和主席团成员对社民党是否与联盟党进行组阁谈判举手表决，３６２名代表支持，占总数的５６．４％；２７９名代表反对，１名代表弃权。

随后，默克尔在柏林说：“通往组阁谈判的道路已经扫清。”她呼吁双方在下月中旬之前完成组阁谈判。双方有望又一次组建联合政府。

社民党主席马丁·舒尔茨表示，双方谈判结束后，社民党将把联盟协议交由该党大约４５万党员表决。媒体预计，双方可能四五月份才能完成组阁，舒尔茨有望成为新政府的外交部长。

尽管只是启动谈判，但欧洲各界普遍松了一口气。欧洲议会议长塔亚尼在社交媒体上说：“这对欧洲的稳定而言是个好消息。欧洲要推动改革，为民众的问题提供答案，德国扮演着非常重要的角色。”

默克尔也表示，两党结盟谈判中最重要的就是为德国组建一个稳定政府，处理未来挑战，寻求应对办法。

【深度分析】

默克尔执政期间，联盟党与社民党曾两次组成联合政府。但社民党在去年大选前后拒绝再与联盟党携手，称民众对联合政府的厌倦拉低了社民党支持率。舒尔茨也打算以反对党身份扩张势力、下次选举再图作为。

这一决定导致联邦议会选举结束近４个月，联盟党虽保住第一大党位置，默克尔却迟迟无法开始第四届总理任期。与自由民主党、绿党的组阁谈判破裂后，不肯组建“少数派”政府的默克尔只有谋求与第二大党社民党组阁。

这一牵动欧洲的政治僵局让不合作的社民党支持率跌入历史低谷，如果默克尔被迫重新大选，社民党可能被在去年大选中成为第三大党的右翼民粹主义政党德国选择党超越。这让社民党只有选择妥协。

【第一评论】

稳定是德国乃至欧洲当前政治生态的呼唤。

和西欧许多国家一样，极端民粹思潮正冲击德国，移民问题、社会对立等诸多难题亟待解决。这种局面，需要此前成功长期联合执政的两党携手努力，妥善应对。

作为欧盟的“发动机”，德国还需继续发挥在欧盟改革、应对“脱欧”事务中的关键性作用，两党携手合作也是欧洲之愿、欧洲之福。

【新闻背景】

２０１７年９月，德国举行联邦议院选举，属于中右的联盟党和中左的社民党分别维持了议会第一和第二大党地位，但两党的支持率都有所下降。

对于是否要与联盟党开展联合谈判，社民党内部有很多反对声音，尤其是基层和青年党员，他们认为与联盟党再次联手组阁会使社民党继续边缘化，失去更多选民。

双方就组阁问题展开的试探性对话１月１２日达成原则一致，并公布了试探性对话的最终成果文件。双方在在移民、税改等主张上各自作出了较大让步。（记者：袁帅、吴黎明、任珂、郑扬；编辑：王丰丰、孙浩、袁悦）

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