智利外长：现在是“一带一路”来拉美的最佳时机

新华社圣地亚哥１月２１日电（记者党琦 崔元磊）中拉论坛第二届部长级会议东道主、智利外长埃拉尔多·穆尼奥斯２１日在圣地亚哥举行的新闻发布会上回答新华社记者提问时说，现在是“一带一路”国际合作来到拉美的最佳时机。

穆尼奥斯表示，“与从前相比，我们拥有更好的条件，能够让古代‘丝绸之路’延伸至拉美成为现实。”

“正如智利总统巴切莱特所说：从前，太平洋将我们分开；如今，太平洋将我们相连。”穆尼奥斯说，“科技进步更使得拉美与中国互联互通成为可能，不只是陆路、海路相连，还通过航空与互联网相连。”

穆尼奥斯认为，通过互联网相连，或许正是实现中拉互联互通的关键所在。他说：“今天，越来越多的智利人通过手机在中国电商网站上下单购物。智利与中国正考虑在两国之间建设一条跨太平洋海底光缆，将拉美与中国连在一起。目前，两国已完成初步可行性研究。如果建成，智利可成为连接南美与中国的桥梁和枢纽。”

穆尼奥斯说，去年５月，智利总统巴切莱特、阿根廷总统马克里及其他拉美国家代表前往北京参加“一带一路”国际合作高峰论坛。这充分说明拉美国家对于“一带一路”倡议的兴趣，而在中拉论坛第二届部长级会议上，拉美国家将对与中国在“一带一路”框架下深化合作达成共识。

中拉论坛第二届部长级会议将于２２日在智利首都圣地亚哥开幕。２０１５年１月，中拉论坛首届部长级会议在北京举行，标志着论坛机制正式启动。

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