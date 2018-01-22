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王毅与智利外长穆尼奥斯举行会谈

2018年01月22日15:12  来源：新华网
 

当地时间21日，外交部长王毅在圣地亚哥与智利外长穆尼奥斯举行会谈。

王毅表示，中国始终把智利视为拉美和亚太地区的重要合作伙伴。在习近平主席和巴切莱特总统的亲自关心和大力推动下，两国全面战略伙伴关系取得长足发展。中智两国政治互信，人民友好，两国关系成熟稳定，不因时局变化而改变。中方愿与智方一道，进一步密切高层交往和人文交流，加强国际事务的沟通协调，在“一带一路”框架下深化务实合作，不断提升双边贸易和投资水平，推动两国全面战略伙伴关系迈上新的台阶。中智曾经共同创造了许多中拉关系中的第一，相信未来可以创造更多的第一。

王毅强调，中拉论坛是发展中国家和新兴市场国家开展南南合作的重要平台。中方愿与智方共同努力，推动即将举行的中拉论坛第二届部长级会议取得圆满成功，对外发出坚持联合国宪章宗旨和原则、坚持多边主义进程、坚持自由贸易体系，维护现有国际秩序并不断加以改革完善的积极信号，同时就中拉在“一带一路”框架下深化合作达成重要共识。习近平主席提出的“一带一路”倡议，已成为当今世界最受欢迎的国际公共产品。中国和拉美历史上就开辟过“海上丝绸之路”，在今天各国共建“一带一路”进程中，拉美自然不应缺席，而应成为重要的参与方。参与“一带一路”将为拉美各国发展创造更广阔的空间，开拓更大的市场，提供更多的资源和手段。

穆尼奥斯表示，智利是最早承认并与新中国建交的南美洲国家，也是最早同中国签署中国入世议定书和双边自贸协定的拉美国家。近年来，两国元首成功互访，各领域合作日益深化，双边关系不断取得新的发展。在当今世界充满不确定性和不稳定性情况下，智方愿同中方加强协调与合作，共同坚持多边主义和自由贸易，共同应对恐怖主义、气候变化等全球性挑战。智方欢迎并支持“一带一路”倡议，积极参与了去年中方主办的“一带一路”国际合作高峰论坛，愿进一步加强两国在贸易、投资、创新、旅游、减灾防灾、基础设施建设等领域的务实合作。作为中拉论坛第二届部长级会议的东道主，智方愿与中方携手努力，推动会议取得圆满成功，拉美国家理应积极参与到共建“一带一路”进程中来，智方愿成为连接中国和拉美的桥梁。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。（记者党琦 倪瑞捷）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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