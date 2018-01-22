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“欢乐春节”中蒙青年友好交流联谊晚会在乌兰巴托举行

2018年01月22日15:10  来源：新华网
 

19日，“欢乐春节”中蒙青年友好交流联谊晚会在蒙古国首都乌兰巴托举行。中国驻蒙古国大使邢海明参加联谊晚会并致辞。中国驻蒙古国大使馆文化参赞李薇等外交官也参加了联谊晚会。

19日，“欢乐春节”中蒙青年友好交流联谊晚会在蒙古国首都乌兰巴托举行。新华网发 （意特格乐 摄）

邢海明大使首先向赴华留学回国、为中蒙两国友好合作做出贡献的蒙古国留学生代表致以新年问候。邢海明表示，青年人是中蒙两国友好交流的使者，中蒙两国建立全面战略伙伴关系以来，中国政府向蒙方提供1000名奖学金名额，每年有大批蒙古国优秀青年赴华求学。他希望两国年轻人互信互助，为两国关系的继续发展做出更大贡献。

据邢海明大使介绍，目前蒙古国在华留学生总数已经超过1万人，其中7000多人享受中国政府奖学金。邢海明说，今后这一数字还将继续增加，中方愿为蒙古国发展培养更多优秀人才。

蒙古国财政部副部长布拉根图娅说：“当初我留学中国时，我们国家赴华留学人员相对很少，由于中国政府提供奖学金名额不断增加，现在情况完全不同了，成百上千的蒙古国年轻人把去中国高校留学深造当成自己的追求。”布拉根图娅表示相信不久的将来，在蒙古国公务员队伍中留学中国的归国人员会越来越多。

“欢乐春节”中蒙青年友好交流联谊晚会由中国驻蒙古国大使馆、乌兰巴托中国文化中心主办，蒙古国留华毕业生协会协办。当天，近200名来自各行各业的中蒙两国优秀青年参加了联谊晚会。（意特格乐）

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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