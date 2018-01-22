亚投行融资让印尼贫民窟重获生机

从印度尼西亚首都雅加达市中心最繁华的苏迪尔曼大街驱车向东半个小时，走出高楼林立的商务区和中产阶级住宅区，再穿过一个高尔夫球场，就到了雅加达东区知名的皮桑岸贫民窟。

４１岁的拉妮和她的家人就生活在这里。“长期得不到清理的露天排水沟渠就是我们的生活垃圾场，只要一下雨，排不出去的污水就会泛滥到卧室和厨房。很多人实在忍受不了被迫搬走。直到我们这里实施了Ｋｏｔａｋｕ项目。”拉妮近日接受新华社记者采访时说。

Ｋｏｔａｋｕ是印尼国家贫民窟升级项目的本地语称呼，由印尼政府于２０１６年４月正式推出，旨在通过修建和改造地方的水、电、路等基础设施来提升贫民窟居住质量，项目总投资额为１７．４亿美元。２０１６年６月，世界银行和亚洲基础设施投资银行（亚投行）宣布作为合作伙伴共同提供４．３３亿美元的融资，其中一半由亚投行承担。

皮桑岸贫民窟升级项目于２０１７年启动。作为资深住户，拉妮见证了印尼国家贫民窟升级项目清理垃圾、拓宽道路、疏通下水道、引入绿化和教育市民的过程。最让拉妮感到意外的是，项目工作人员还将贫民窟内小巷子里的露天排水沟渠全部加装了盖板，除了能够方便摩托车和自行车行走，还为社区的孩子们开辟了一个玩耍的地点。

“开始我以为只是做做样子，后来慢慢发现我们社区真的在改变。垃圾不见了，水不臭了，环境变漂亮了，更重要的是即使去年底雅加达突降大暴雨，我们这里也不再被淹了，”拉妮感叹道，“不少之前被迫离开的邻居现在都准备再搬回来，这真是一个造福百姓的好项目。”

世界银行印尼国家贫民窟升级项目负责人乔治·苏拉娅在接受新华社记者专访时表示，印尼有约２９００万人生活在贫民窟，他们无法享有基本的生活服务。“和亚投行合作支持的这个项目将改变这些百姓的生活。他们将得到清洁饮用水、卫生设备、垃圾处理和废水排放系统以及更好的道路。”

“雅加达和其他１５３个城市的逾９７０万居民将直接从这一项目中获益，另有数百万居民将从贫民窟升级中间接获益，”他说，“在结束极端贫困、推动发展方面，亚投行是我们合作融资全新的重要伙伴。”

印尼智库亚洲创新研究中心主席、印尼东盟南洋基金会主席班邦·苏尔约诺说，亚投行旨在助力合作共赢、共同发展。亚投行在印尼国家贫民窟升级项目中务实、高效的专业精神受到印尼政府和民众的欢迎。希望亚投行能将和印尼的这一合作推广到其他地区，为全球的扶贫、环保和基础设施建设贡献更多力量。（郑世波 宗萍萍）

(责编：朱欣(实习生)、常红)