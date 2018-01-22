财经观察：特朗普政府扩大海洋油气开采计划惹争议

美国内政部本月初公布２０１９年至２０２４年外大陆架油气发展计划，建议向油气开采行业开放美国超过９０％的外大陆架区域。这份计划一经公布便在美国国内引发争议。

美国油气企业普遍认为，该计划有利于业界发展，但短期影响十分有限；沿海州市则齐声反对，称计划不仅会带来海洋污染，还会重创这些地区的海滨度假产业。

根据这份计划，美国将出租阿拉斯加沿岸、墨西哥湾、太平洋、大西洋等水域的４７处潜在油气区域。

分析人士认为，该计划与美国总统特朗普主张的“能源独立”思想一脉相承。特朗普去年３月份签署了一项行政令，要求重新评估奥巴马政府颁布的大西洋、太平洋和北极水域钻探禁令，以加大海洋油气开采力度，并表示这一举措是为了让美国实现能源独立，创造更多就业机会。

总部位于美国休斯敦的大力神近海石油公司西非部主管肖恩·亨尼根日前接受新华社记者采访时说，内政部的计划从长远来看确实有利于美国实现能源独立，可近期效果不会太明显。

亨尼根说，近年来，随着勘探和开采技术革新，美国发现大规模储量的页岩油气。页岩油气的开采成本要低于海上钻探，另外，海上钻探往往需要１０年左右时间才能产油，而页岩油气开采周期则要短得多。尽管国际原油价格去年下半年持续上涨，但目前仍低于每桶７０美元。因此，出于成本考虑，美国能源公司目前会更倾向于开采页岩油气。

不过，他指出，尽管目前美国可以通过开采页岩油气实现供需平衡，可不稳定因素依然存在。“如果中东或者拉美产油国降低产量，现在不加大开发近海油气田就十分遗憾了。只有需求到了眼前，人们才会真正了解，可到那时再采取行动就为时已晚了。”

亨尼根表示，政府出台的计划理论上对于能源独立具有积极意义，因为未来数代人都离不开对油气的需求。不过，他认为，该计划短期影响十分有限，仅会在未来１０至２０年的中长期才会对能源业产生影响。

圣托马斯大学政治学教授乔恩·泰勒认为，未必会有能源企业在计划涉及的时间范围内进行近海钻探。“在页岩油气储备丰富和石油价格较低的背景下，不太会有能源公司愿意投资开采近海油气。”

美国政府表示，该计划能为沿海地区的公共绿地和公园带来更多环保型投资。但沿海各州纷纷表示反对，称计划可能会对海洋以及沿海地区造成污染，影响海滨娱乐产业收入。

计划公布后，加利福尼亚、纽约、北卡罗莱纳、俄勒冈、华盛顿、佛罗里达等州都表示反对在其近海进行油气钻探。据悉，这些沿海州每年海滨娱乐产业收入可高达数十亿美元。

此外，超过６０家美国环保组织组成联盟反对该计划，称计划将近海水域“出售给石油商”，会对当地民众健康、环境和海洋生物造成严重损害。

时隔７年，美国人仍对历史上最为严重的漏油事件之一心有余悸。２０１０年４月，英国石油公司租赁的钻井平台“深水地平线”爆炸后沉入墨西哥湾，导致１１名工作人员死亡，造成持续８７天漏油灾难。去年公布的一项最新调查显示，这次漏油事件造成的自然资源损失约为１７２亿美元。一些组织认为，这起漏油事件造成的生态影响仍未结束。（记者 高路 刘立伟）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)