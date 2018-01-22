希腊民众就马其顿国名问题举行抗议活动

希腊民众２１日举行集会，抗议前南斯拉夫马其顿共和国在可能的新国名中使用“马其顿”。希腊总理齐普拉斯呼吁国民保持冷静，政府将抓住机会解决与马其顿这一持续２０多年的争议。

抗议活动当天在希腊北部城市塞萨洛尼基举行。希腊警方估计约１０万人参加了此次活动。组织者称参加者多达４０万人，活动中未出现暴力事件。

齐普拉斯在接受当地媒体采访时说，不少国家已认可了“马其顿共和国”这个名称，而希腊仍将其称为“前南斯拉夫马其顿共和国”。他说，应抓住机会，解决国名争议问题。

马其顿１９９１年宣布独立，并于１９９３年以“前南斯拉夫马其顿共和国”名义加入联合国。此后，马其顿对内对外坚持使用宪法国名“马其顿共和国”，但遭希腊强烈反对。希腊认为，马其顿的国名暗示马其顿对希腊北部马其顿省存在领土要求，要求其“更名换姓”。

近来，希腊和马其顿在联合国斡旋下就国名问题加紧谈判，双方有望在今年上半年解决国名纷争。

希腊《新闻报》最新的民意调查显示，八成受访希腊民众反对前南斯拉夫马其顿共和国在任何可能的新国名中使用“马其顿”。

(责编：朱欣(实习生)、杨牧)