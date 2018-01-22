瑞典：商户可以拒收现金

瑞典信息产业发达、国土面积较小，建设“无现金社会”有较好基础。目前瑞典1600多家商业银行中，已有900多家不再提供现金服务，农村地区不再保留自动取款机，商业企业拒收现金已经合法化。瑞典SWISH支付软件可实现全天候银行间转账实时到账，甚至慈善捐款和对流浪汉施舍都可实现电子交易。目前，97%的瑞典居民持有银行卡，85%的居民能够通过互联网进行支付。

瑞典2007年年均现金流通量为105亿克朗，2016年降为65亿克朗，流通中大面额现金使用数量快速下降，1000克朗现金占GDP比例从1990年近3%降为2014年0.2%左右。2016年，瑞典现金交易数量仅占所有支付的20%，远低于世界平均水平75%。2015年瑞典现金交易金额占比仅为2%，预计2020年这一比例将降至0.5%。

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)