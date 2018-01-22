人民网>>国际

瑞典：商户可以拒收现金

2018年01月22日08:14  来源：人民网－人民日报海外版
 

瑞典信息产业发达、国土面积较小，建设“无现金社会”有较好基础。目前瑞典1600多家商业银行中，已有900多家不再提供现金服务，农村地区不再保留自动取款机，商业企业拒收现金已经合法化。瑞典SWISH支付软件可实现全天候银行间转账实时到账，甚至慈善捐款和对流浪汉施舍都可实现电子交易。目前，97%的瑞典居民持有银行卡，85%的居民能够通过互联网进行支付。

瑞典2007年年均现金流通量为105亿克朗，2016年降为65亿克朗，流通中大面额现金使用数量快速下降，1000克朗现金占GDP比例从1990年近3%降为2014年0.2%左右。2016年，瑞典现金交易数量仅占所有支付的20%，远低于世界平均水平75%。2015年瑞典现金交易金额占比仅为2%，预计2020年这一比例将降至0.5%。

(责编：饶竹青(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

中国进则世界进 中国好则世界好 2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。 相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国大熊猫“华豹”和“金宝宝”顺利运抵芬兰 装载着来自中国的雄性大熊猫“华豹”和雌性大熊猫“金宝宝”的专机１８日顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔国际机场，芬方在机场举行了隆重的欢迎仪式。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved