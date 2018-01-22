阿富汗安全部队平息喀布尔洲际酒店袭击事件

1月21日在阿富汗喀布尔拍摄的遭武装分子袭击的洲际酒店。新华社发（拉赫马特 摄）

新华社喀布尔１月２１日电（记者蒋超）阿富汗内政部２１日说，在经历１０多个小时的交火对峙后，阿安全部队平息了首都喀布尔洲际酒店的袭击事件。阿富汗塔利班宣称制造了这次袭击。

阿富汗内政部在当天下午公布的声明中说，４名袭击者身穿炸弹背心，于当地时间２０日晚９时左右冲入喀布尔洲际酒店实施袭击，随后与阿富汗安全部队发生交火对峙。最终安全部队从酒店中营救出１６０名住客，其中包括４１名外国公民。

阿富汗内政部发言人纳吉布·达尼什当天对当地媒体表示，袭击导致包括４名袭击者在内的２２人死亡，其中包括１４名外国公民。

中国驻阿富汗大使馆２１日发布消息说，经多方核查，喀布尔洲际酒店遭袭事件中暂无中国公民伤亡的报告。

1月21日，在阿富汗喀布尔，安全人员在遭袭的洲际酒店附近警戒。新华社发（拉赫马特 摄）

阿富汗内政部当天上午发表声明，指责与塔利班有紧密关联的极端武装组织“哈卡尼网络”策划了此次袭击。

当天下午，阿富汗塔利班通过网络平台发表声明，宣称是该组织制造了此次袭击。

１月１８日，美国驻阿富汗大使馆曾在其官方网站发布安全预警，称有极端组织策划对喀布尔的酒店、宾馆进行袭击。

作为阿富汗为数不多的高级酒店，喀布尔洲际酒店经常承接各类高级别会议，主要接待阿政府高官和外国旅客。这家洲际酒店曾于２０１１年６月２８日遭“哈卡尼网络”武装分子的袭击，造成２１人死亡。

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