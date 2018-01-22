美州长婚外情曝光 FBI介入调查

两名知情人士19日告诉美国有线电视新闻网，一周前曝出婚外情的密苏里州共和党籍州长埃里克·格赖坦恩斯正在被联邦调查局调查。

这两名不愿公开姓名的政府官员说，联邦调查局已经启动针对格赖坦恩斯的调查，但拒绝透露更多内容。眼下暂不清楚他所受调查是否与婚外情丑闻有关。

当地媒体一周前爆料，现年43岁、外形俊朗的格赖坦恩斯有婚外情。他的情人的前夫声称，格赖坦恩斯还胁迫勒索自己的婚外情对象。

这名男子对外公布一段录音，录音中一名女子声称“格赖坦恩斯威胁她‘永远不要提他的名字，否则会四处曝光你的私照’。”

这名男子还称，手上有多个私密录音带，里面是格赖坦恩斯和婚外情对象的谈话。

格赖坦恩斯承认在当选州长前有过婚外恋，但坚决否认勒索对方。一年前，格赖坦恩斯竞选州长成功。对有关丑闻，这名婚外情对象至今没有公开回应。

按照惯例，联邦调查局拒绝证实是否正在调查格赖坦恩斯。不过，圣路易斯巡回检察官办公室上周宣布启动对州长的调查。

一名曾在格赖坦恩斯竞选团队工作过的志愿者19日接受采访时披露，他去年11月被联邦调查局问过话。但他没说这次问话是否与格赖坦恩斯的调查有关。

格赖坦恩斯的律师詹姆斯·贝内特19日否认当事人正在接受联邦调查局调查，并将婚外情称作“陈年旧事”。（王宏彬）【新华社微特稿】

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