美国农民眼中的特朗普：你支持农民 我支持你

格兰特·金伯利没有明说自己是总统唐纳德·特朗普的支持者，而是委婉地表示，支持农业发展的官员他都支持。

特朗普上任一年来，遗产税起征点提高了，一部容易让农民被罚款的行政法规暂缓执行了。在金伯利眼里，这都是“支持农业发展”的好事。

至于这一年社会是不是因为特朗普而更加分裂，这名美国农民说：“我觉得还是留给专家和电视名人讨论吧。我们应该实实在在解决那些影响每家每户的问题。”

【“减轻我们的负担”】

金伯利三十来岁，家住艾奥瓦州，是典型的美国中部农民：精明、务实、乐观。

先前几年，虽然粮食丰收，但粮价疲软，农民整体收益都在低谷。“粮食卖多少钱，我们这些农民说不上话，也没法把成本摊到粮价上。”

金伯利抱怨，前任民主党籍总统贝拉克·奥巴马执政时推出太多针对农业的监管法规，无形中给农民增加了成本。

比如，按照奥巴马政府推出的《美国水域》法规，农林牧场的水源以及周边沟渠都归联邦政府监管。但日常农业生产中，有些物质总会不可避免地渗透到周边水域。这就让农民被罚款的几率大大增加。

特朗普上任后，金伯利最深的感受就是这名共和党籍总统“减轻了很多农民家庭承受的监管负担”。

自去年1月就职以来，特朗普政府取消、暂缓或简化1579项法规，包括《美国水域》。

金伯利说，希望特朗普今后加大对乙醇、生物柴油这类可再生能源的支持，因为这有助于稳定大豆和玉米价格。

【到中国拓展商机】

除了帮父亲打理超过4000英亩（1619公顷）的家庭农场，金伯利还有一项工作。他是艾奥瓦州大豆协会的市场部总监。

艾奥瓦州因为同中国领导人的“特殊缘分”，这几年在中国知名度大增。前任州长特里·布兰斯塔德还成为特朗普政府首任驻华大使。

去年夏天，艾奥瓦州现任州长金·雷诺兹带领农业代表团去中国洽谈商机，金伯利是其中一员。

金伯利说，这趟中国行“成果突出”，就在河北承德开办“示范农场”确定许多细节。金伯利的家庭农场要在那里推广美国现代农业技术，与中方合作伙伴共同开展研究和教育。

虽然有些担心中美贸易摩擦升级，金伯利还是乐观地认为，中国人口众多，经济增长稳健，对高质量蛋白质需求旺盛，美国农产品恰好能满足这一不断增长的需求。

美中贸易全国委员会数据显示，过去十年，艾奥瓦州对华出口增长迅速，这里生产的大豆四分之一如今销往中国。2015年艾奥瓦州对华农产品出口达14亿美元。

【税改“对农民有利”】

让金伯利振奋的还有一件事：去年年末，美国国会通过特朗普税改法案，“对我们农民来说是有利的”。

金伯利并不在意国会民主党人在参众两院表决中对税改法案全部投下反对票。在他看来，媒体和精英花费太多时间和精力纠结于“表象的分裂”，却忽略那些切实影响美国家庭的议题。

“比如，怎么让我们的经济更强劲，怎么改革那些没必要的监管政策……我们的未来不会因为纠结于分歧而变得美好。”

让金伯利感觉更美好的，是特朗普税改把遗产税的起征点提高了一倍，从原来的500万美元提高至1000万美元。

金伯利承认，为了规避先前最高达40%的遗产税，他们一家把农场土地所有权分散在不同家庭成员名下。他们不敢再买新土地，想扩大种植面积就只好租别人的地。

在他看来，多亏特朗普，全家如今没有了这一后顾之忧。（江宇娟）（新华社专特稿）

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