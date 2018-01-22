为填补预算缺口 英国警方上网卖警服

英国萨塞克斯郡警方为填补预算缺口，上亿贝网站拍卖黄色反光外套、夹克和裤子等“多余”警服以及从犯罪分子那里收缴的物品，包括汽车、花园雕像甚至成人电影光盘。这一做法遭到公益机构批评。
维护老年人权益机构Action on Elder Abuse负责人斯蒂芬·麦卡锡说，不法之徒可能用这些警服乔装成警察，欺骗老年人。
东萨塞克斯郡布赖顿前不久发生老年人被假警察骗钱事件。两名打扮成警察模样的犯罪分子向两名老人谎称需要一笔钱支付诉讼费，分别骗走6000英镑（约合5.3万元人民币）和3000英镑（2.66万元人民币）。
面对批评，警方辩解说，所售警服已去除警徽等警用标识，“卖这些物品得以为警方带来重要收入”。
英国《泰晤士报》网站报道，萨塞克斯郡警方面临2650万英镑（2.35亿元人民币）预算缺口，如果这种情况持续，到2022年可能减少480名警察和工作人员。（欧飒）【新华社微特稿】
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