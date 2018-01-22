人民网>>国际

异形来袭？美国一男子爱吃寿司，体内竟发现一条1.5米的蠕虫

2018年01月22日07:18  来源：环球网
 

　　资料图。

　　【环球网报道 记者 赵建东】“我想做一个除蠕虫治疗”。在美国加利福尼亚州，一名男子刚吃完三文鱼寿司后，因感觉身体不适而紧急求医。据《纽约每日新闻》(New York Daily News)报道，医生日前从该男子体内取出了一条长约1.5米长的蠕虫。

　　据报道，该男子是在吃完三文鱼寿司后，因感觉身体不适而紧急求医。“我想做一个除蠕虫治疗。”男子在走进医院后和急诊科医生如是说道。该男子表示，他感染了寄生虫，请医生治愈自己的病症。医生听了这名患者的主要症状之后，不认为该男子体内有寄生虫。

　　据该男子称，自己非常喜欢吃寿司，并且几乎每天都吃三文鱼刺身。事发当天，他在吃完生鱼片后，突然想去方便。坐在马桶上的时候，他感觉有东西在自己的肛门处蠕动，于是便去了医院。医生才相信他确实感染了绦虫。在之后的治疗中，医生居然从他身体内，掏出了一条长达165厘米的绦虫。

　　该男子表示，正是生三文鱼造成了他的绦虫病。在疗程结束后，自己再也不会吃生鱼了。

　　早在去年1月，就有美国卫生官员警告说，从阿拉斯加海岸捕捞的三文鱼内可能含有绦虫。人们食用后，有可能会受到感染，从而导致消化系统和心脏等出现问题。

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

中国进则世界进 中国好则世界好 2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。 相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国大熊猫“华豹”和“金宝宝”顺利运抵芬兰 装载着来自中国的雄性大熊猫“华豹”和雌性大熊猫“金宝宝”的专机１８日顺利抵达芬兰首都赫尔辛基万塔国际机场，芬方在机场举行了隆重的欢迎仪式。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved