异形来袭？美国一男子爱吃寿司，体内竟发现一条1.5米的蠕虫

资料图。

【环球网报道 记者 赵建东】“我想做一个除蠕虫治疗”。在美国加利福尼亚州，一名男子刚吃完三文鱼寿司后，因感觉身体不适而紧急求医。据《纽约每日新闻》(New York Daily News)报道，医生日前从该男子体内取出了一条长约1.5米长的蠕虫。

据报道，该男子是在吃完三文鱼寿司后，因感觉身体不适而紧急求医。“我想做一个除蠕虫治疗。”男子在走进医院后和急诊科医生如是说道。该男子表示，他感染了寄生虫，请医生治愈自己的病症。医生听了这名患者的主要症状之后，不认为该男子体内有寄生虫。

据该男子称，自己非常喜欢吃寿司，并且几乎每天都吃三文鱼刺身。事发当天，他在吃完生鱼片后，突然想去方便。坐在马桶上的时候，他感觉有东西在自己的肛门处蠕动，于是便去了医院。医生才相信他确实感染了绦虫。在之后的治疗中，医生居然从他身体内，掏出了一条长达165厘米的绦虫。

该男子表示，正是生三文鱼造成了他的绦虫病。在疗程结束后，自己再也不会吃生鱼了。

早在去年1月，就有美国卫生官员警告说，从阿拉斯加海岸捕捞的三文鱼内可能含有绦虫。人们食用后，有可能会受到感染，从而导致消化系统和心脏等出现问题。

(责编：樊海旭、常红)