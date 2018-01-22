德国社民党同意与联盟党进行组阁谈判

德国议会第二大党社会民主党（社民党）２１日在波恩召开特别党代会，表决同意该党与德国总理默克尔领导的联盟党进行组阁谈判。

在当天的党代会上，６４２名有投票权的党代表和主席团成员对社民党是否与联盟党进行组阁谈判进行举手表决。３６２名代表支持，占总数的５６．４％，２７９名代表反对，１名代表弃权。

社民党作出决定后，两党间的组阁谈判有望于近日展开。

社民党主席马丁·舒尔茨在会议上呼吁与会代表支持该党在日前试探性对话成果的基础上参与组阁谈判。

另据德国媒体报道，当天晚些时候，默克尔在柏林同党内高层进行会谈前，对社民党的决定表示欢迎。

德国联盟党与社民党就组阁问题展开的试探性对话１月１２日达成原则一致，并公布了试探性对话的最终成果文件。双方在各自提出的主张上都作出较大让步。

２０１７年９月，德国举行联邦议院选举，联盟党和社民党分别维持了议会第一和第二大党地位。但此后近４个月的时间内，各方一直未能成功组建新政府。

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