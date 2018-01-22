刚果（金）发生抗议游行造成至少5人死亡

刚果（金）首都金沙萨２１日上午发生抗议游行，抗议者随后与政府安全部队发生冲突。据联合国驻刚果（金）稳定特派团消息，目前已造成至少５人死亡，数十人受伤。
联合国驻刚果（金）稳定特派团证实，目前已有超过６０人被逮捕。
近来，刚果（金）国内频发抗议示威，示威者的诉求旨在迫使当局落实各政治派别就总统大选等问题达成的协议。
现任总统卡比拉的任期已于２０１６年１２月结束。由于刚果（金）国内对将原定当年举行的总统选举推迟至２０１８年４月不满，各方２０１７年１月１日凌晨就总统选举和新政府组建等问题达成新的政治协议。根据新协议，政府不会为延长总统任期举行公投和修改宪法，并于２０１７年１２月举行总统选举，卡比拉将留任至新一届总统选出。
然而，２０１７年１１月，刚果（金）选举委员会宣布，刚果（金）将于２０１８年年底举行总统选举，卡比拉将继续留任直到新一届总统选出为止。对此，刚果（金）多个反对党表示拒绝接受再次调整大选日期，并宣布将进行抗议。
联合国秘书长古特雷斯去年１２月３１日发表声明，呼吁卡比拉遵守与反对派达成的协议，辞去总统职务。
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