“光明行”活动为500多巴基斯坦患者带来光明

据新华社伊斯兰堡1月20日电 （记者季伟）中国“2018健康快车巴基斯坦光明行”活动19日在巴基斯坦卡拉奇结束。9名中国眼科专家在10天时间里为529名巴基斯坦白内障患者实施手术，使他们重获光明。

中国驻巴基斯坦大使姚敬在闭幕式致辞时表示，“光明行”活动是中巴传统友谊“结新果”和中巴人文交流“谱新篇”的例证，体现了“一带一路”建设中的合作精神。

巴基斯坦信德省卫生部长西坎达尔·曼德罗等巴方官员和医务人员表示，“光明行”活动得到了中国政府、医疗专家以及中华健康快车基金会的鼎力支持，是对巴中两国亲如兄弟双边关系的最好诠释，巴基斯坦政府和人民对此深表感谢。

此次“光明行”活动除为巴基斯坦卡拉奇和瓜达尔等地529名贫困白内障患者成功实施复明手术外，还向当地医院捐助了600枚人工晶体，用于白内障患者复明工作。

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 03 版）

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