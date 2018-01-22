让光明多一些（手记）

提到中东你会想起什么？动荡、战火、大国博弈、极端组织……从两河流域到尼罗河谷地，从波斯湾到地中海东岸，近一个世纪以来，中东地区的硝烟似乎从来就没有完全消散过。

所幸的是，动荡的乌云之下，我们还可以看到和平的光亮。经过7年的战火洗礼，叙利亚的局势已经发生了重要转折，国际社会也一直没有放弃斡旋的努力，和平安定或许就在不远的将来。无论是在边境线上眺望回家的路的少女鲁吉娜，还是在废墟中重建家园的大叔拜萨姆，或者是在迫击炮的威胁下乐观歌唱的大马士革中学生，他们是战火之后的幸存者，也是叙利亚的和平守望人。

叙利亚问题，乃至整个中东地区的问题错综复杂，解决叙利亚问题，关键是相关各方加快政治进程，恢复稳定。应该多考虑一下民众的和平愿景以及对安定生活的向往，因为他们是真正在这片土地上生活的人，他们对战乱之苦的感受最为深切。为和平多做出一点努力和贡献，战争的阴霾就会被驱散很多，光明多一些，黑暗自然就会少一些。

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 22 版）

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