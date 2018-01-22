让光明多一些（手记）

提到中东你会想起什么？动荡、战火、大国博弈、极端组织……从两河流域到尼罗河谷地，从波斯湾到地中海东岸，近一个世纪以来，中东地区的硝烟似乎从来就没有完全消散过。
所幸的是，动荡的乌云之下，我们还可以看到和平的光亮。经过7年的战火洗礼，叙利亚的局势已经发生了重要转折，国际社会也一直没有放弃斡旋的努力，和平安定或许就在不远的将来。无论是在边境线上眺望回家的路的少女鲁吉娜，还是在废墟中重建家园的大叔拜萨姆，或者是在迫击炮的威胁下乐观歌唱的大马士革中学生，他们是战火之后的幸存者，也是叙利亚的和平守望人。
叙利亚问题，乃至整个中东地区的问题错综复杂，解决叙利亚问题，关键是相关各方加快政治进程，恢复稳定。应该多考虑一下民众的和平愿景以及对安定生活的向往，因为他们是真正在这片土地上生活的人，他们对战乱之苦的感受最为深切。为和平多做出一点努力和贡献，战争的阴霾就会被驱散很多，光明多一些，黑暗自然就会少一些。
中国进则世界进 中国好则世界好 2017年中国经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强。 相比经济增速，中国更看重发展质量，追求“稳中求进”“稳中向好”。作为拉动世界经济增长的最大动力源，中国的“稳”“进”“好”，是世界之福。中国进则世界进，中国好则世界好。这一点在进出口贸易上体现充分。 【详细】