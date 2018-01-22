让中拉命运共同体之船扬帆远航（大使随笔）

中拉命运共同体之船将沿着“一带一路”合作倡议的航道，载着共同繁荣的梦想乘风破浪，扬帆远航

3年前，中拉论坛首届部长级会议在北京召开，成为加强中拉关系的新机制，中拉关系进入双边合作与整体合作并行互促的新阶段。1月19日至22日，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议在智利圣地亚哥举行，中拉双方共同探讨加强互联互通，聚焦互利共赢、共同发展，规划未来3年论坛发展和整体合作蓝图。

中国是最大的发展中国家，拉美是世界上最具发展潜力的地区之一，相似的发展阶段和共同的发展任务，让中拉成为分隔在大洋彼岸的亲密“近邻”。

政治互信为中拉关系发展指明方向。习近平主席4年内3次访问拉美，走访10个拉美和加勒比国家，在双多边场合同拉美和加勒比国家领导人会面。双方就全球治理、重大国际地区问题、推进中拉整体合作、打造中拉命运共同体等广泛议题深入交换意见，达成许多共识和成果。中拉在联合国、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织框架下进行深入沟通协调。

务实合作为中拉关系发展拓宽道路。中拉积极推进“1+3+6”务实合作，不断深化和扩大双方共同利益。中国是拉美第二大贸易伙伴国、主要投融资来源国，中国企业在拉美设立的境外企业超过2000家，累计直接投资存量达2071.5亿美元，占中国对外投资总量的15.3%，拉美已成为中国海外第二大投资目的地和国际产能合作重点对象。

人文交流为中拉关系发展增添热度。中拉地方、媒体、智库交流频繁，教育、文化、旅游等领域合作蓬勃开展。2016“中拉文化交流年”和2017墨西哥“中国文化年”成功举办，绽放出中拉古老文明的时代活力。当前，中国已在拉美16国建有36所孔子学院和11个孔子课堂。随着越来越多拉美国家对华实行签证便利化，中拉人民往来和旅游合作日益紧密。

早在16世纪中叶，满载丝绸、瓷器、茶叶的“中国之船”，在浩瀚的太平洋上开辟出连接东西两个半球的重要贸易通道。如今，借助“一带一路”建设的东风，中拉合作更加深入人心。2017年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京隆重举行，智利总统巴切莱特和阿根廷总统马克里专程赴华出席，拉美多国派高级别代表出席。拉美是海上丝绸之路的自然延伸，中拉将借共建“一带一路”续写岁月积淀的深厚友谊，巩固互联互通的贸易之桥。

在中拉论坛第二届部长级会议上，双方将探讨在“一带一路”框架内实现中拉发展战略对接，用共建“一带一路”的理念、原则和合作方式推动中拉各领域务实合作，携手开创发展新机遇，谋求发展新动力，拓展发展新空间，实现优势互补、互利共赢。

“声同则处异而相应，德合则未见而相亲。”正如习主席在秘鲁国会发表演讲时指出，中拉要高举和平发展合作旗帜，推动发展战略对接，推进合作换挡加速，实现合作成果共享，共同打造好中拉命运共同体这艘大船。我们有理由期待并相信，以本届中拉论坛部长级会议为契机，中拉命运共同体之船将沿着“一带一路”合作倡议的航道，载着共同繁荣的梦想乘风破浪，扬帆远航。

（作者为中国驻墨西哥大使邱小琪）

《 人民日报 》（ 2018年01月22日 03 版）

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