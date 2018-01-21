澳新书颂扬中澳友好故事

人民网霍巴特1月20日电（记者 李锋） 1月20日下午，由塔斯马尼亚州州长威尔.霍奇曼亲自主持的《塔州博览-闽塔渊源》一书的发布式在澳大利亚塔州著名的旅游度假酒店好顿庄园举行。

这次活动主要是针对书中的旅游和服务产业章节的概括和推广。在几周前，塔斯马尼亚州政府和旅游局宣布了即将开通直飞中国香港的航线，这次的新书发布正是对塔州旅游走向国际化路线做一个良好的宣传，并对近些年来政府对中国访塔游客市场开发的认可和总结。

与此同时，两位作者霍普和徐哲也宣布了一个好消息，中国中图集团与两位作者正在洽谈在中国市场发布此书的事宜，并有意向将此书在中国进行再次编辑，并在全世界不同的国家用不同的语言进行出版和发布。这个举动对塔斯马尼亚来说是一个非常具有深厚意义的开始，并将闽塔友谊，中澳友谊推到一个更高的台阶，将塔斯马尼亚更全面的推广到国际舞台。

《塔州博览-闽塔渊源》一共收录了95个中澳之间的友好故事，其中20%的故事与旅游相关。此书在澳上市后，引起了塔州政府和社会各界的极大关注，许多澳当地读者反馈希望此书能够具有延续性，每年或者每两年都进进行更新，作者霍普和徐哲正在筹划此书下一个新版本的撰写工作。

发布式中两位作者还现场播放了来自福建海峡国际频道录制的《海丝上的福建人》系列专题片中关于《塔州博览-闽塔渊源》创作过程的介绍，6分钟的视频让全场的观众回顾了此书在4年间创作的过程，并展现了一个真实中澳作家共同创作的真实故事。

澳大利亚外交和贸易部塔州办公室主任查尔斯.布鲁尔在现场表示，为促进中澳之间的友谊，希望能在将来的活动中给予此书更多的支持。塔州旅游局，塔州服务业行业协会，塔州建筑和设计协会，塔州旅游私营企业代表等也受邀出席此活动，并对发布式和书的质量给予了高度评价。

(责编：燕勐、袁勃)