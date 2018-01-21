“欢乐春节”庆祝中丹全面战略伙伴关系１０周年

新华社哥本哈根１月２０日电（记者石寿河 吴波）中国驻丹麦大使馆和丹麦外交部２０日晚在哥本哈根皇家音乐学院音乐厅联合举办庆祝中丹建立全面战略伙伴关系１０周年暨２０１８“欢乐春节”活动。

丹麦首相拉斯穆森为活动发来视频贺词，祝福中国人民农历新春快乐，祝愿丹中友好关系在新的一年更加密切，不断拓展在能源、环境、水资源、农业、卫生、食品安全及旅游等领域的务实合作。他还表示期待中国一对大熊猫早日到来，以开启２０１８丹麦“熊猫年”。

丹麦主管北欧合作、平等事务和渔业大臣卡伦·克洛赫，首相府副常秘迈克尔·克里斯滕森，北欧部长理事会秘书长惠布罗滕等政府官员、军方和商界代表，以及多国驻丹使节，华侨华人、中资机构和留学生代表等千余人出席活动。

中国驻丹麦大使邓英致辞时回顾了中丹建立全面战略伙伴关系１０年来双方务实合作取得的丰硕成果，强调中国特色社会主义进入新时代，中国致力于推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为深化中丹全面战略伙伴关系提供黄金机遇。她希望未来双方不断拓展交流合作的深度、广度和维度，打造中丹全面战略伙伴关系更加绚烂精彩的第二个１０年。

克洛赫在讲话中表示，近年来丹中关系发展良好。中国的彩灯刚刚“点亮哥本哈根”；哥本哈根将作为主宾城市参与“２０１８北京国际设计周”，期待更多丹麦设计走入中国。她还谈到哥本哈根动物园熊猫馆建设正在稳步推进，希望大熊猫尽早抵达，增进两国人民之间业已深厚的友谊。

致辞完毕，邓英与克洛赫共同触摸舞台上的水晶球，通过大屏幕向来宾们展示“点亮哥本哈根”活动的精彩时刻——２００多个精致的中国灯笼在哥本哈根最繁华的商业街被点亮，商家在橱窗内悬挂中式彩灯，向顾客分发中国福字红包，为丹麦的冬夜带来喜庆热烈的中国“年味儿”。

来自吉林省艺术团的艺术家们奉上了精彩的文艺演出，丹麦著名歌手玛利亚演唱了中国歌曲，现场气氛热烈友好，其乐融融。

活动期间，由志愿者扮演的两只大熊猫憨态可掬，与观众热情互动，并赠送中国农历狗年吉祥物。候场区布置有鱼皮画、树皮画、剪纸、手绘灯笼等中国非遗展览，参观者可以和中方艺术家近距离聊天，并品尝中国传统美食，体验中国文化带来的美好视觉和味觉享受。

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