德国支持保加利亚调解欧盟与土耳其关系

新华社索非亚１月２０日电（记者王欣然）德国总理默克尔２０日在保加利亚首都索非亚表示，德国支持保加利亚调解陷入僵局的欧盟和土耳其关系。

保加利亚目前是欧盟轮值主席国，默克尔应保加利亚总理鲍里索夫邀请，对保加利亚进行工作访问。默克尔２０日在与鲍里索夫举行的联合记者会上说，双方讨论了欧盟与土耳其关系问题，德国支持保加利亚提出的倡议，召开欧洲理事会、欧盟委员会和欧洲议会与土耳其政府的对话会议，公开讨论所有悬而未决的问题。

默克尔感谢保加利亚为保卫欧盟外部边界作出的巨大努力，称这是一项非常“艰巨的任务”。她还表示，德国和保加利亚将在实现西巴尔干国家与欧洲一体化方面密切合作。

鲍里索夫说，保加利亚愿意在保任何地点主办欧盟与土耳其的对话会议，并将继续为阻止非法移民经保加利亚进入欧盟国家作出努力。

土耳其１９８７年申请加入欧盟，１９９９年获得候选国资格，２００５年启动入盟谈判，但谈判过程阻碍重重。土耳其因２０１６年７月未遂军事政变后采取大规模肃清行动并进行修宪公投，与欧盟多国产生纠纷。新年伊始，土耳其重申加入欧盟为其战略目标，希望与欧盟开启新一轮入盟谈判。

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