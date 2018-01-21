俄军从叙阿夫林地区撤离 俄美外长讨论叙局势

新华社莫斯科１月２０日电 俄罗斯国防部２０日发布消息说，由于土耳其在叙利亚开展打击库尔德武装的军事行动，驻扎在叙利亚西北部阿夫林地区的俄罗斯军队出于安全考虑从该地区撤离。当晚，俄美外长通电话讨论叙利亚局势。

俄国防部说，为了防止可能发生的挑衅行为，俄在叙阿夫林地区的冲突各方和解中心行动作战小组转移到了泰勒里法特冲突降级区的泰勒阿贾尔地区。

俄国防部表示，俄罗斯在叙境内设立的冲突各方和解中心将继续不间断跟踪泰勒里法特冲突降级区及周围地区的局势，并为从冲突地区撤离的当地平民提供必要帮助。

俄方认为，美国近来在库尔德武装问题上的系列挑衅做法是导致叙西北部地区危机局势发展的主要原因，美国向叙北部亲美武装提供先进武器等“不负责任的”行为会破坏叙利亚和平进程。

另据俄外交部新闻司发布的公告，俄罗斯外长拉夫罗夫２０日晚与美国国务卿蒂勒森通电话重点讨论了叙利亚北部局势问题。

公告说，拉夫罗夫应约与蒂勒森就叙利亚局势进行了通话。两国外长就保障叙局势稳定和在联合国领导下推动叙和平进程交换了意见。俄方认为，将要在索契举行的叙利亚全国对话大会有利于推动叙和平进程。两国外长同意继续保持密切沟通。

土耳其军方２０日宣布，一项针对叙利亚库尔德武装的军事行动当天开始。电视画面显示，土空军Ｆ－１６战机飞越边界进入叙境内，空袭叙库尔德武装“人民保护部队”目标。

美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟１４日宣布，将和库尔德武装主导的“叙利亚民主军”在叙东北部共同组建一支民兵武装，以维护叙边境地区安全。“叙利亚民主军”以库尔德武装“人民保护部队”为主体。此举随即遭到叙利亚、土耳其等国的强烈谴责。

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