巴西米纳斯州多个城市因黄热病进入紧急状态

新华社巴西利亚１月２０日电（记者张启畅）巴西东南部的米纳斯吉拉斯州（简称米纳斯州）政府２０日宣布，受不断发展的黄热病疫情影响，该州８５３个城市中已有９４个进入公共健康紧急状态。

根据米纳斯州政府发布的公告，此次紧急状态将持续１８０天。同时，州政府还将成立工作组，监测后续的发展情况以及落实各项行政措施。

紧急状态宣布后，包括米纳斯州首府贝洛奥里藏特在内的这９４个城市可以直接采购医疗和防疫药品等。根据巴西法律规定，正常情况下采购需经过招标才能进行。

此外，根据米纳斯州卫生部门公布的数据，从去年１２月至本月１７日，该州黄热病死亡人数为１５人，且这一数字可能继续上升。卫生部门同时表示，黄热病死亡患者此前均未接种疫苗，该州目前黄热病疫苗覆盖率为８２％。

随着巴西进入黄热病高发季，多州出现黄热病确诊和死亡病例。圣保罗州、里约热内卢州等地出现疫苗注射中心排长队的情况，巴西政府也已采取派发小剂量疫苗等措施应对疫苗注射需求。

２０１６年１２月至２０１７年８月，巴西发生严重黄热病疫情，全国共出现黄热病７７７例，死亡２６１例。疫情最严重的地区为包括圣保罗州、里约热内卢州、米纳斯州在内的巴西东南部。

黄热病是一种由黄热病病毒引起的急性传染病，由蚊子叮咬传播，主要在非洲和拉丁美洲热带地区流行。临床表现包括高热、头痛、黄疸、出血等，严重时可致死亡。黄热病目前尚无特效疗法，但接种疫苗可有效预防感染。

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