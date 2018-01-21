俄罗斯反驳美国有关叙政府使用化武的指责 

新华社莫斯科１月２０日电（记者魏忠杰）俄罗斯国防部２０日对媒体发表评论，反驳美国有关叙利亚使用化学武器的指责。

据报道，美国国务院发言人１９日表示，俄罗斯利用一切可能保护叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政权，而后者在“继续使用化学武器”。俄国防部就此评论说，美方所有关于叙政权使用化武的指责依据的都是社交媒体上散布的传言和武装分子的证词，而这些传言和证词从未被证实。

俄国防部说，美方仅对于２０１７年４月发生在叙利亚伊德利卜省的化武袭击进行了所谓的“远距离调查”，而调查依据的是可疑信息源在社交媒体发布的相互矛盾的信息。

俄国防部指出，叙利亚政权所有库存化学武器早在２０１４年就被运出该国销毁，此后禁止化学武器组织也确认叙利亚所有化武被销毁。美国对此不但不予关注，还经常“忽视”叙境内恐怖分子针对叙政府军和平民使用化学武器的客观事实。

俄国防部还表示，俄方根据《禁止化学武器公约》规定的义务提前销毁了所有库存化学武器，而美国一开始根据臆想的借口暂停销毁本国化学武器，后来又以“缺乏资金”为由停止销毁化武。

俄国防部强调，美国在向俄方发起毫无根据的指责之前，甚至在国际场合谴责别国之前，应该在履行《禁止化学武器公约》方面为国际社会作出榜样。

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