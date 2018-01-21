埃及总统重申支持东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都 

新华社开罗１月２０日电 埃及总统塞西２０日在开罗与到访的美国副总统彭斯举行会晤时重申，埃及支持东耶路撒冷为巴勒斯坦国的首都。

埃及总统府发言人巴萨姆·拉迪在一份声明中说，埃及坚定地与巴勒斯坦站在一起，支持巴勒斯坦人民的权益和建立以东耶路撒冷为首都的独立国家。

声明还说，彭斯肯定了埃及在巴以和平谈判过程中的历史角色以及长期以来为维护中东地区安全与稳定所作的贡献。彭斯表示，就美国而言，埃及是“重要的战略伙伴”。

彭斯此次访问原定于去年１２月进行，但因美国总统特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都而延期。彭斯是此后首位出访中东地区的美国高层官员，他此行将访问埃及、约旦和以色列。

特朗普去年１２月６日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。国际社会对此普遍表示反对。

耶路撒冷问题是阻碍巴以和平进程的症结之一。以色列１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久且不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。

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