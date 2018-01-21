阿富汗首都喀布尔洲际酒店遭武装分子袭击　 

新华社喀布尔１月２１日电（记者蒋超）阿富汗首都喀布尔洲际酒店２０日遭武装分子袭击，目前已造成至少１名武装分子和数名平民死亡，暂无中国公民的伤亡报告。

阿富汗内政部发言人纳吉布·达尼什说，袭击事件发生在当地时间２０日晚上９时左右，至少有４名不明身份的武装分子进入酒店。阿富汗特种部队随即抵达现场。目前已有至少１名武装分子和数名平民死亡。根据现场目击者透露的信息，伤亡人数将进一步上升。

截至记者发稿时，安全人员与武装分子的对峙仍在持续，现场警戒尚未解除。

中国驻阿富汗使馆２１日凌晨发布消息说，经多方核查，截至２１日凌晨，喀布尔洲际酒店暂无中国公民入住和伤亡的报告，在阿中国机构与使馆人员均平安。

中国驻阿富汗使馆还提醒在阿中国公民高度重视安全风险，加强安全防范，减少不必要外出。中国公民赴阿亦须高度谨慎，注意了解相关新闻报道和当地安全情况，与我驻阿使馆保持联系。

根据联合国驻阿援助团去年１０月公布的数据，２０１７年前９个月阿境内冲突和各种恐怖袭击事件已造成８０１９名阿平民死亡。近期阿部分省份安全风险继续累积，相继发生多起武装冲突、恐怖袭击和绑架事件等，造成大量人员伤亡。

今年１月１８日，中国驻阿富汗大使馆曾发布旅行安全提示，提醒中国公民暂勿前往阿境内２１个省份，要求在警示省份内的中国公民和机构尽快撤离。同时提醒中国公民谨慎前往包括首都喀布尔在内的一些地区。

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