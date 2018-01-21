新华社北京１月２１日电 特稿：中拉合作故事的“新剧目”

新华社记者叶书宏

中国—拉共体论坛第二届部长级会议定于２２日在智利首都圣地亚哥开幕。

中国与拉美，相隔浩瀚的太平洋，基于经济的互补性和对发展的共同追求，过去１０多年双方贸易规模增长２０多倍，经贸关系日益密切并呈现出贸易、投资和金融并驾齐驱的繁荣景象，成为南南合作的典范。

世界在变，中国在变，拉美也在变。随着中拉发展需求的演化和经济结构转型升级，特别是以中拉论坛为标志的中拉整体合作机制成为现实，中拉“经济神经”加深对接，进而衍生出日益多元而具有活力的合作业态。

“一带一路”，中拉合作“新抓手”

一吨大豆，从阿根廷西部运往中部港口的陆运成本甚至高于运往荷兰鹿特丹港。这种运输成本国内国外倒挂的现象在拉美并不少见。

拉美自然资源丰富，被认为是“上帝眷顾的土地”。然而，地区基础设施联通不足，使得运输成本过高，生产要素难以在更大范围内流动，极大制约了出口竞争力和经济发展潜力。

拉美多数国家讲西班牙语，有着共同的文化和制度认同，拉美政治家一直试图利用这种认同推进区域一体化，实现更大的市场规模效应。基础设施落后也使这一进程明显迟滞，进而限制了地区经济的协同增长。

“基础设施落后对拉美经济未来发展形成制约。”联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳认为，从拉美国家的实际出发，“一带一路”倡议非常贴近拉美国家的发展需要，与该地区基础设施一体化的诉求高度契合。

正是瞄准这一机遇，阿根廷和智利两国总统２０１７年５月出席了在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。中国和阿根廷两国政府发表联合声明，宣布将在“一带一路”框架内加强发展战略对接，推进互联互通和联动发展。

同一年，巴拿马等拉美多国纷纷明确表达了加入“一带一路”建设的强烈愿望。继２０１５年４月巴西作为创始成员国加入亚投行之后，秘鲁、委内瑞拉、玻利维亚、智利、阿根廷、厄瓜多尔等拉美国家也相继加入亚投行。

中共十九大之后，“一带一路”在中国未来发展格局中的地位更加彰显。在此背景下，中拉论坛第二届部长级会议在智利召开。巴西瓦加斯基金会大学中巴研究中心主任埃万德罗·卡瓦略认为，中拉加深战略对接正逢其时。

跨境电商，市场对接“新通道”

去年“双十一”，阿根廷驻华大使迭戈·盖拉尔亲自客串网购快递员，将一盒阿根廷红虾送到一位上海市民的家里。此前，阿里巴巴创始人马云访问阿根廷，表示将利用电商平台推动阿根廷优质农产品出口中国。

十多年来，中拉贸易主要以原材料、矿产等大宗商品为主。随着中国经济向消费驱动转型，中国对拉美高品质农产品的需求不断增加，而中国电商发展的“弯道超车”，又为促进中拉贸易对流和双方市场精准对接提供了强大助力。

从智利樱桃到墨西哥牛油果，从阿根廷牛肉到哥斯达黎加“黄金菠萝”，越来越多的拉美优质农产品开始登陆中国电商平台，热销各大超市，摆上中国百姓餐桌，推动中拉贸易结构不断优化升级。

“拉美国家拥有优质的自然资源和农产品，我们希望在拉美优质商品进入中国寻常百姓家的同时带动拉美农业、进出口贸易等行业发展。”秘鲁前驻华大使胡安·卡普纳伊对新华社记者说。

中国社科院拉丁美洲研究所研究员岳云霞认为，可将“互联网＋”引入中拉贸易，打造中拉数字海上丝绸之路，为拉美优质商品进入中国电商消费市场提供机遇和市场空间。

去年９月，来华出席金砖国家领导人会晤的墨西哥总统培尼亚·涅托造访阿里巴巴杭州总部，为墨西哥中小企业对接中国市场搭建电商通道。在中小企业占比高达９９.８％的墨西哥，政府正试图通过跨境电商抓住中国机遇，推动社会包容性发展。

共享创新，互利合作“新火花”

２０１７年年初，中国“共享经济”的代表企业滴滴出行登陆巴西市场，通过对一家本土公司的战略投资实现了“借船出海”。未来，这家公司还计划把“智慧红绿灯”、“潮汐车道”等技术嫁接到巴西，帮助巴西解决交通拥堵等问题。

“来自中国的创新可以惠及世界，共享经济模式可以激发更多国家的市场活力。”去年年底，乌拉圭举行的中拉企业家高峰会上，一位当地工程师在亲身体验了中国摩拜单车之后发出了这样的感慨。

随着中国创新驱动发展战略的深入推进，１３多亿人口的庞大市场所孕育的技术和商业模式创新正在被一些具有国际视野的企业移植、分享到拉丁美洲，为中拉经贸合作注入创新元素。

拉美是发展中国家较为集中的地区，发展阶段与中国相似，双方面临着相同的发展任务和现代化难题。伴随着中国企业走进拉美，中国发展创新成果也在不断对接拉美市场，以其强大的适用性为双方合作开辟新领域，创造新机遇。

国家电网依托特高压直流输电技术为巴西打通输电“大动脉”；华为为拉美市场众多电信企业提供技术解决方案；“３６０”公司通过战略投资为巴西网络安全护航；中国医药集团立足古巴辐射拉美，为加勒比地区提供医药供给……

阿根廷“创新网络”公司创始人巴勃罗·拉吉亚认为，中国是全球科技创新领域的佼佼者，拉美企业希望从中受益。他希望不久的未来，更多中国高科技企业能够落地拉美，为当地创造更多就业，同时也带来技术转移。（参与记者：倪瑞捷、陈瑶、赵焱、王正润）

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