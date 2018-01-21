遭遇百年一遇的干旱 开普敦宣布将进一步限水 

南非开普敦市17日宣布，将进一步限制370万居民的用水量，帮助这座南非第二大城市克服百年一遇的干旱。

开普敦市长帕特丽夏·利勒说，从2月1日起，每名市民限定用水量将由现在每天87升减少至50升，整座城市用水量从现在每天50万吨减少为45万吨。150天后，市政府将再次评估用水情况，决定是否继续施行。

为应对一个世纪来最为严重的干旱，开普敦市去年10月启动限水措施，但收效甚微。利勒介绍，60%的居民用水量超出限额。一名开普敦市官员告诉路透社记者，开普敦15日一天消耗61.8万吨水。

开普敦市政府定于19日表决一份惩罚性水价表，超出限额部分的水价将呈“指数式增加”。利勒说：“我们已经不能要求居民停止浪费，必须逼着他们省水……我们已经没有退路。”

如果限水措施执行不力，开普敦最早将在4月21日“断水”。利勒说，市政府已经准备好200个供水点，以便断水后向居民分发饮用水。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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