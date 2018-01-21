俄罗斯外长说俄支持集体领导而不是由美国领导全球

新华社联合国１月２０日电（记者王建刚 尚绪谦）俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，俄罗斯支持集体领导而不是由美国单独领导全球。他认为，“当今世界，领导力只能是一种集体主义”，美国正以“对抗性的战略和理念”来证明自己的领导力，令人遗憾。

拉夫罗夫在纽约联合国总部举行的一场记者会上表示，特朗普领导下的美国在一些重大国际问题上以及在一些“重要冲突地区”“正在失去领导地位”。他说，在特朗普担任美国总统的这一年，美国的外交政策与前几届政府发生了很大的偏离——退出应对气候变化的《巴黎协定》、联合国教科文组织和《移民问题全球契约》制订进程。

拉夫罗夫还批评特朗普政府削减对多个国家的援助以及对联合国的贡献。他指出，特朗普宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并启动将美国驻以色列大使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程，引发了国际社会的强烈抗议。

拉夫罗夫指出，美国舍弃采取正常的对话沟通模式，而以对抗性的战略及思维试图去证明自己的领导地位，对此他表示遗憾，并重申俄罗斯对俄美军方继续以现有方式进行接触持开放态度。他还劝告美方放弃“恐俄”思维，致力于改善华盛顿与莫斯科之间的关系。

拉夫罗夫表示，人们会得出自己的结论，即美国的行动是否符合它自己的利益。“我们赞成一起解决所有问题。”

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