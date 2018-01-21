叙军方收复西北部一重要军用机场

新华社大马士革１月２０日电（记者郑一晗）叙利亚军方一名消息人士２０日对新华社记者说，叙政府军当天收复了西北部阿布杜胡尔军用机场。

这名不愿透露姓名的消息人士说，叙政府军及其盟友当天早些时候收复了阿布杜胡尔机场附近多个村镇，摧毁敌人最后的防御据点，攻至机场外围。在与包括极端组织“征服阵线”在内的武装组织激战后，政府军完全控制了机场。

阿布杜胡尔机场是位于伊德利卜省和阿勒颇省交界处的一座军事基地，战略位置重要，收复该机场有利于叙政府军进一步推进在伊德利卜省的军事行动。

目前，伊德利卜省存在众多反对派组织，其中极端组织“征服阵线”起主导作用。两个多月来，叙政府军在伊德利卜省南部和哈马省北部发起大规模军事行动，加大了对“征服阵线”等武装的打击力度，收复了大量村镇。

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