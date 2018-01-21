中国海军第二十七批护航编队结束对突尼斯访问

新华社突尼斯1月20日电（刘鑫 李昌寰）中国海军第二十七批护航编队20日上午驶离拉古莱特港，结束了在突尼斯的访问。中国驻突尼斯大使边燕花、武官王伟刚和使馆工作人员、当地华侨华人代表等到码头为海军护航编队官兵送行。

访问突尼斯期间，编队指挥员黄凤志、政委何如胜一行拜会了突尼斯海军参谋长阿塔拉赫准将和市政府领导，参观了突尼斯海军学院，介绍了中国海军护航编队在亚丁湾、索马里海域执行护航任务的情况。访问期间，编队还举办了甲板招待会，中外海军官兵在友好的氛围中进行了广泛深入的交流；在舰艇开放日活动中，突尼斯官兵代表、华侨华人先后登临舰艇参观。中突双方还进行了军事交流、开展了足球友谊赛等一系列文化活动，增进了两国海军的互信和友谊。据悉，编队结束访问离开突尼斯后，将前往摩洛哥进行友好访问。

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