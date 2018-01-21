1月20日，马来西亚自然资源和环境部长旺·朱奈迪确认，中国旅马大熊猫“靓靓”已于14日产下一只雌性大熊猫宝宝，体重150克。

这是大熊猫“靓靓”和“兴兴”继“暖暖”之后在马来西亚产下的第二个宝宝。初期由于大熊猫妈妈“靓靓”生产后一直保护孩子并处于喂奶期，不让保育人员靠近，幼崽性别一时无法确认。旺·朱奈迪说，“靓靓”和宝宝状况良好，目前处于隔离中，要过一段时间才会与公众见面。

马来西亚总理纳吉布18日在社交媒体上祝贺4年内第二只大熊猫宝宝出生，表示这意味着“靓靓”和“兴兴”在马来西亚过得很快乐。旺·朱奈迪指出，第二只大熊猫的出生，说明马来西亚的大熊猫保育工作做得很好。马来西亚民众对大熊猫非常关注，国家动物园的员工非常呵护及宠爱它们。中国驻马来西亚大使馆发文祝贺，祝愿大熊猫幼崽茁壮成长，成为中马友谊的“福星”。

在马来西亚，由中国大熊猫带来的欢乐场景比比皆是。2014年5月21日，大熊猫“福娃”和“凤仪”来到马来西亚。在专机落地滑行时，马来西亚政府用两辆消防水车划出水柱拱门为它们洗尘。随后马来西亚政府通过全民征名活动，将两只大熊猫改名为“兴兴”和“靓靓”。两只大熊猫的到来吸引了大批马来西亚游客，国家动物园方面通过“家庭日”“大熊猫志愿者”等一系列活动满足民众近距离接触大熊猫的愿望。

“兴兴”和“靓靓”的第一个孩子“暖暖”的出生进一步点燃了各界热情。2015年8月18日“暖暖”出生当天，纳吉布总理通过社交媒体亲自向民众公布了这一好消息。“暖暖”在父母抵马不足15个月后出生，创下了中国旅居国外大熊猫自然交配生产的最快纪录。时任中国驻马来西亚大使黄惠康说，就像“暖暖”名字象征的含义，“让我们一起携手，为中马两国友谊添柴加火，让它暖到每个人心里”。出于保育需要，深受马来西亚人民喜爱的“暖暖”于去年11月14日返回中国。马来西亚国家动物园为它举行了欢送仪式，众多马来西亚民众前来与“暖暖”依依惜别。

2018年新年伊始，新生大熊猫宝宝为马来西亚人民带来了吉祥和欢笑，也成为中马关系新的“友好使者”。马来西亚国家动物园表示，马方将在合适的时候为大熊猫宝宝举行命名仪式。此外，有关方面也计划对动物园相关设施进行扩建，为大熊猫宝宝提供更好的生活环境。

（本报曼谷1月20日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月21日 03 版）

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