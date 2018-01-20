为外国人才打开绿色通道

1月10日，中国驻以色列大使馆。曾参与“5·12”汶川地震救援的以色列医学专家莫瑞斯·托帕兹从使馆官员手中接过了刚刚办好的“外国人才签证”，并兴奋地与使馆官员合影留念。凭借这张有效期10年的签证，托帕兹可以享受多次入境、每次停留180天等多项便利。

为了实施更加积极、开放、有效的人才政策，为外国人才来华工作提供便利，中国自2018年1月1日起实施外国人才签证制度。托帕兹表示：“人才签证大大方便了我们出入中国，办理流程和申请手续在原来的基础上有很大创新，是一项优惠外国人才的好政策、好举措。”

简化签证手续实现四个“最”

2017年11月28日，国家外专局、外交部和公安部联合印发《外国人才签证制度实施办法》，进一步扩大人才签证发放范围和期限。

哪些外国人才可以获得人才签证？根据《实施办法》，外国人才签证的发放对象为中国经济社会发展需要的外国高层次人才和急需紧缺人才，符合“高精尖缺”和市场需求导向的科学家、科技领军人才。

符合标准条件的外国高端人才，持省级人民政府外国人工作管理部门出具的《外国高端人才确认函》等申请材料，将可获发5至10年有效、多次入境、每次停留180天的外国人才签证，其配偶及未成年子女也将获发有效期相同、多次入境的相应种类签证。

外交部发言人耿爽表示，这一制度进一步简化了外国人才来华签证手续，实现了四个“最”：一是最长有效期，也就是颁发有效期为10年的签证；二是最长停留期，也就是颁发停留期为180天的签证；三是最短审发时间，也就是申请次日即可颁发签证；四是最优惠的待遇，包括“零费用”办理，即外国人才及其家属免交签证费和急件费。

首批试点陆续签发确认函

外国人才签证制度自1月1日起实施后，北京、河北、安徽等9个首批试点省市，开始陆续为外国人才签发《外国高端人才确认函》。

“中国实施人才签证制度带来的出入境便利，将吸引更多的优秀外籍人才来华交流。”1月2日，获得《外国高端人才确认函》后的微软亚太区人力资源总监撒朱拉姆托·乔治高兴地说。他所得到的这张北京市外国专家局签发的确认函，是人才签证制度实施后全国首张确认函。此外，清华大学邀请的两名外国专家也已获得了确认函，一位是美国普渡大学的重古教授，另一位是南加州大学的色彼曼·路西教授，其中路西教授还入选了第五批“外专千人计划”（短期项目）。

1月9日，在河北，由河北外国语学院聘请的副校长兼南非研究院院长瑞菲维·莫荣娃·拉马荷许女士，获得了河北省外国专家局签发的该省首张确认函。拉马荷许女士是南非科学艺术研究院院士，来华后将负责河北外国语学院的学科建设、科学研究、语言人才培养、高端引智、大学国际化、国别与区域研究、重大科研项目与产业成果引进等工作。

1月15日，安徽省外国专家局向俄罗斯籍专家达尼拉教授、亚美尼亚籍专家马尔季罗斯博士分别签发确认函，这两位专家均为年轻的国际知名高端人才。

对外国人才吸引力日益增强

人才签证制度是国际惯例，为了吸引更多的人才，至2005年，全球已经有30多个国家出台了方便人才出入境和签证的政策，其中既包括美国等17个发达国家，也包括13个新兴国家和发展中国家。中国的人才签证制度，始于2012年6月30日十一届全国人大常委会第二十七次会议表决通过的《中华人民共和国出境入境管理办法》，该办法在普通签证中增设了“人才引进”类别。

随着我国综合国力持续增强，创新创业环境进一步改善，对外国人才的吸引力日益增强。虽然我国人才签证制度起步较晚，但近年来也正在以越来越开放的姿态加入到国际人才竞争中来。

1月16日，国家外国专家局局长张建国表示，中国将积极开展外国高层次人才服务“一卡通”试点工作，在金融、通讯、交通、保险等方面，为持卡人提供更加便利的社会服务。同时还将进一步完善实施外国人来华工作许可制度，贯彻落实好外国人才签证制度。

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