叙利亚和谈打开新窗口

联合国秘书长叙利亚问题副特使拉姆齐1月18日在大马士革与叙副外长米格达德举行了会晤，拉姆齐在会后向外界表示，叙政府已同意于1月25日至26日参加在奥地利首都维也纳举行的叙利亚问题会谈，会谈将在叙利亚问题日内瓦和谈框架下进行，重点关注修订宪法相关议题。分析认为，尽管谈判前景仍不明朗，但即将在维也纳召开的叙利亚问题会谈，为各方再次打开了调解争端、谋求和平的一扇窗口。

此前，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉已多次向叙利亚政府和反对派代表团发出邀请，拉姆齐此次与叙政府方面的接触，首要目标即是确认叙政府方面是否与会，叙政府方面目前的表态是积极的。此次会谈将在叙利亚问题日内瓦和谈框架下进行，拉姆齐表示，希望叙政府与反对派双方都以积极和建设性的态度参与到此次会谈中，这也将为本月底在俄罗斯召开的叙利亚全国对话大会营造有利氛围。

目前，围绕叙利亚问题搭建的国际斡旋平台，除了联合国主导的日内瓦和谈外，还陆续出现了俄罗斯、土耳其、伊朗三国推动的阿斯塔纳和谈，以及计划于今年1月底在俄罗斯索契举行的由俄土伊三国倡议的叙利亚全国对话大会。尽管平台众多，参与者规模日渐扩大，但截至目前各平台普遍面临的情况是声势大、期望高，而实际成果少。以去年11月底至12月中旬举行的第八轮叙利亚问题日内瓦和谈为例，在外界普遍抱有较高期待的情况下，和谈最终在喧嚣与争论中草草结束，就连双方“面对面直接谈判”这一形式上的突破也未能实现。

叙利亚国内政治分析人士阿齐兹向本报记者表示，究其原因，叙总统巴沙尔的去留问题，始终是各斡旋平台绕不开的核心焦点，反对派方面仍然在该问题上纠缠不止，致使多数谈判面临“开场即搁浅”的相似局面。

与此同时，叙利亚战事目前明显向局部化、多头化和碎片化延伸。近日来，围绕美国在叙利亚、伊拉克和土耳其边境地区建立以库尔德武装为主体的“边境安全部队”的计划，叙利亚、土耳其和伊朗等多个域内国家都做出了激烈回应，库尔德问题的再度抬头使地区局势更趋复杂。此外，在大马士革市郊，东胡塔地区武装分子违反“冲突降级区”协议，几乎每天向大马士革市内发射迫击炮弹和火箭弹，造成大量人员伤亡和财产损失……

这些局部冲突与摩擦，反映了各方在叙利亚问题上的博弈进入新一轮胶着状态。需要指出的是，政治解决叙利亚问题始终是正途，联合国在叙利亚问题上仍应发挥斡旋主渠道作用，并对各种有利于叙利亚问题解决的斡旋努力和倡议持开放态度，密切各方沟通与合作，争取推动叙利亚问题早日实现政治解决。即将在维也纳召开的叙利亚问题会谈，以及月底在索契举行的叙利亚全国对话大会，为各方再次打开了调解争端、谋求和平的一扇窗口，考验着相关各方的政治智慧与行动魄力。

（本报大马士革1月19日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 11 版）

(责编：王仁宏、王吉全)