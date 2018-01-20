朝鲜谴责美国发起召开的朝鲜问题多国外长会

新华社平壤1月18日电 （记者程大雨、吴强）朝鲜外务省美国研究所发言人18日谴责美国近日在加拿大温哥华发起召开的朝鲜问题多国外长会，认为这是在当前朝鲜半岛形势出现缓和迹象时泼冷水。

据朝中社报道，朝鲜外务省美国研究所发言人当天在回答朝中社记者提问时表示，美国与加拿大在温哥华举行多个国家参加的会议，其中包括上世纪50年代追随美国对朝进行侵略作战的国家，在会上美国国务卿要求强化对朝施压，甚至谈及采取军事选项。

发言人表示，目前全世界都对朝鲜半岛北南关系解冻、半岛形势出现缓和迹象表示欢迎，但美国却向这样的氛围泼冷水，召集曾经参加过侵朝战争的国家讨论加强对朝施压，公然谋划在朝鲜半岛挑起新的战争。国际上有许多国家也认为，这一会议的性质以及讨论的内容不仅无益于缓和半岛形势，反而会带来负面影响。

发言人还表示，对于美国在本次会议上谈及的对朝海上封锁，朝鲜已多次言明，这一做法无异于战争行为。通过本次会议可以看出，美国口头上表明有对话意向，但实际上却想要在半岛点燃战火。

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 11 版）

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