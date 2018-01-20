“欢乐春节”中东欧五国巡演在波黑拉开序幕

新华社波黑莫斯塔尔1月18日电 （记者袁亮）“欢乐春节”活动18日首次亮相波黑南部城市莫斯塔尔，来自中国北京的演员们为当地观众奉献了一场极富中国传统文化特色的演出，由此拉开2018年“欢乐春节”中东欧5国巡演的帷幕。

当晚，北京舞蹈学院青年舞团的演员们在波黑主席团轮值主席（总统）乔维奇的家乡表演了非物质文化遗产研创舞剧《傩·情》，能容纳约700名观众的演出现场座无虚席，乔维奇、中国驻波黑大使陈波和当地民众一道观看演出。

《傩·情》的演出由序、开天辟地、生命造化、风调雨顺、生生不息、神鬼情缘、笃诚敦厚、和合昌盛及尾声9个段落组成。

演员们身着盛装、头戴面具，随着锣鼓声的高低起伏，动作时而舒缓，时而刚劲，古朴、粗犷的舞蹈风格和神秘、梦幻的舞台意境，令现场观众无比震撼，博得阵阵掌声。

结束莫斯塔尔的演出后，北京舞蹈学院的演员们还将前往波黑首都萨拉热窝进行第二场演出。之后，他们还将赴克罗地亚、波兰、爱沙尼亚和阿尔巴尼亚4国巡演。

《 人民日报 》（ 2018年01月20日 11 版）

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