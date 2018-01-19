英《卫报》炮轰联合国内部对待性骚扰的“沉默文化”

【环球网综合报道】据法国《费加罗报》1月18日报道，英国《卫报》于1月18日发文，瞄准了联合国内部对性骚扰问题的“沉默文化”，以及让侵害者逍遥法外的行为。

据报道，《卫报》采访了几十位在联合国有工作经历的人，他们来自10个不同的国家，其中15名受访者表示在过去5年内受到过骚扰，甚至性侵。他们控诉了联合国内部的“沉默文化”，指出并不完善的申诉制度反而会对受害者不利。

在《卫报》采访的人员当中，7位女性受害者公开了自身经历，这一微薄的数字反映了受害者担心失去工作的心理，也反映了受害者对联合国不会采取任何行动的认知。一名曾为联合国世界粮食计划署工作的女士匿名表示，如果对性骚扰行为进行揭发，职业生涯则基本也就结束了，尤其是对于女性顾问。另有3名来自不同部门的女性受害者透露，在投诉后被迫离职，或在接下来的一年被威胁解除合同。更有一位女性受害者表示自己在被一名高官性侵后，由于内部调查认为证据不足，她不仅丢了工作与签证，还因此产生压力与心理创伤，在医院度过了数月。此外，她还要担心回国之后会受到迫害。

报道指出，在性骚扰问题的调查上，对联合国的指责由来已久。《卫报》表示曾查阅联合国内部文件，根据文件记录，女性表达了对内部监督事务厅展开的调查的不信任。有证词认为，调查方不会询问主要证人，他们对案件的记录也存在基本错误。此外，对于《卫报》揭露的事件，因具体地点和机构等细节不明，联合国方面表示无法给出回复。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克·德拉里维埃在1月18日表示，联合国对于性骚扰持“零容忍”态度，但也存在没有上报此类事件的问题。联合国与“任何其他公共或私人组织一样”，都不能幸免于性骚扰现象。联合国在一份声明中表示，将致力于加强调查能力、支持受害者维权。联合国还表示，联合国秘书长古特雷斯曾任命一名受害者权利维护人，并成立一个高级工作小组负责调查性骚扰事件。此外，联合国还将调查性骚扰问题的牵扯程度，并为需要帮助的人设立热线。(实习编译：周蓓蕾 审稿：王莉兰)

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