意一女子医院分娩后纱布留体内 院方称身体会吸收纱布

【环球网报道 记者 王莉兰】据法国“欧洲时报”1月18日援引意大利《共和国报》报道，一名31岁女子近日向意大利都灵省伊夫雷亚市(Ivrea)检察院起诉一家医院，原因是她在该医院分娩后，医生将一块纱布遗留在了她体内。

报道称，该女子2017年10月9日在被起诉的医院自然分娩，医生随后对其实施了缝合手术。10月12日，尽管该女子向医生反映伤口感到强烈疼痛，院方还是让她办理了出院手续。分娩后的第9天，她发现体内好像有异物，最后发现是一块医用纱布。

之后，女子打电话到医院寻求解释，而院方却称缝合伤口后会将医用纱布遗留在那，纱布会被身体吸收或者自然排出。但该女子此前曾回到医院反映自己的疼痛问题，院方当时并没有明确提过纱布的事情。

报道指出，11月9日的一次检查发现这名女子的伤口发生感染。12月21日，伤口再次发炎，这名女子认为都是医用纱布遗留造成的。其律师表示，此次事故给该女子造成的痛苦仍然存在，他们希望伊夫雷亚市检察院能够立案，追究相关的责任人。

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